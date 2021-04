Il turno infrasettimanale della 32esima giornata del campionato di Serie A giungerà al termine oggi, giovedì 22 aprile, con due big match che varranno un posto in Champions League: Roma-Atalanta alle ore 18.30 e Napoli-Lazio alle 20.45 presso lo stadio Maradona. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, le probabili formazioni sembrano lasciar ancora dubbi, soprattutto per quanto riguarda la compagine partenopea. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici.

Qui Napoli – Gennaro Gattuso contro la Lazio ha ancora tre dubbi da sciogliere: Hysaj-Mario Rui per la fascia sinistra (con l’albanese in leggero vantaggio), Politano-Lozano per l’attacco di destra (con il messicano favorito) e Mertens-Osimhen in punta (con il belga che quasi sicuramente partirà titolare). Tra i pali ci sarà Meret (considerata ancora l’indisponibilità di Ospina per infortunio), che guiderà la difesa composta dai centrali Koulibaly-Manolas e Di Lorenzo a destra. Lo squalificato Demme sarà sostituito da Bakayoko, che agirà in coppia con Fabian Ruiz. Come centravanti dovrebbe esserci Mertens, assistito alle spalle dal tridente Insigne-Zielinski-Lozano. Attualmente gli azzurri occupano la quinta posizione in classifica, a quota 60 punti.

Qui Lazio – La compagine ospite guidata da Simone Inzaghi (ancora positivo al Covid, sarà sostituito da Farris) dovrà fare a meno del perno di centrocampo Luis Alberto, che per il momento pare non farcela (al suo posto subentrerà Pereira). Tra i pali Reina a guidare il reparto difensivo composto da Marusic, Acerbi e Radu. Sulle fasce saranno schierati Lazzari e Fares, mentre a centrocampo Milinkovic, Leiva (in vantaggio su Parolo) e Pereira, in supporto al tandem d’attacco Immobile-Correa. Ad oggi i biancocelesti occupano la sesta posizione, con 58 punti.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, A. Pereira, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi