La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani è ancora oggi il disco che spiazza tutti. Era il 1996 e Gianluca, un anno prima, si era ritrovato con l’etichetta ingombrante del bello e dannato dovuta al successo di Destinazione Paradiso (1995). Per il nuovo album il cantautore milanese volle curare l’intero assetto artistico.

La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani

Ne La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani ancora oggi dominano l’elettricità e il nervosismo. A partire dalla title track, il disco ospita pezzi decisamente diversi dagli esordi come + Famoso Di Gesù, L’Allucinazione e Galassia Di Melassa. “Io volevo solamente rifare The Bends“, rispondeva Grignani in riferimento al secondo album dei Radiohead.

Per la sua particolarità La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani divise il pubblico, poco preparato a trovare nel cantautore un artista dedito al rock alternativo e al crepuscolarismo. Alla sua registrazione partecipò un team che dettava legge: Mario Riso alla batteria, Massimo Varini alle chitarre elettriche e Franco Cristaldi al basso, con la produzione di Greg Walsh che vantava la realizzazione dello storico live di The Wall dei Pink Floyd.

Destinazione Paradiso aveva venduto 2 milioni di copie, La Fabbrica Di Plastica fu invece, in termini di numeri, un flop. Oggi l’opinione sull’album è cambiata: il secondo disco di Grignani è considerato un cult.

Il vinile

La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani compie 25 anni e per questo viene rilanciato in edizione deluxe nel formato vinile per la prima volta. I formati disponibili sono la versione deluxe con LP colorato + CD con un gatefold a tiratura limitata e numerata. Disponibili anche le versioni su LP nero + CD e LP nero. Il vinile sarà disponibile dal 21 maggio 2021.

Nelle versioni su CD e digitale La Fabbrica Di Plastica di Gianluca Grignani troveremo la ghost track Qualcosa Nell’Atmosfera e una versione acustica della title track, presente anche sotto forma di demo dal titolo Dedicata.