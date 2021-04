A 28 anni dalla tragica scomparsa i Nomadi ricordano Augusto Daolio, storico frontman dalla voce inimitabile. Beppe Carletti si confessa ai microfoni dell’Ansa per raccontare il primo incontro con il cantante.

Il racconto di Beppe Carletti

60 anni fa Beppe Carletti incontrò Augusto Daolio per la prima volta in un locale di Trecenta, in provincia di Rovigo. Un suo amico chitarrista portò con sé un giovane cameriere di Novellara e poco dopo si ritrovarono sul palco. “Non ci separammo più”, racconta Beppe. Poco dopo andarono a Riccione per 77 giorni dove si immersero totalmente nella musica, dalla mattina alla sera.

“Dalla nostra amicizia, nata su un palco, è partita la storia straordinaria dei Nomadi, una storia che continua con gli stessi valori delle origini, primo fra tutti la coerenza, e che potrebbe presto essere raccontata in un film”.

Di Augusto il tastierista ricorda la passione per l’archeologia, la cultura e la musica. “Era curioso, aveva sempre un libro in mano, dipingeva, aveva fame di vita”. Addirittura Carletti racconta che quando saliva sul palco Augusto Daolio raccontava al pubblico le particolarità dei luoghi che visitava ad ogni tappa del tour.

Augusto Daolio morì il 7 ottobre 1992 ad appena 45 anni per un cancro ai polmoni. Quest’anno, per la prima volta, i Nomadi gli dedicano una canzone che farà parte del nuovo disco Solo Esseri Umani in uscita domani, 23 aprile 2021. Il Segno Del Fuoriclasse, questo il titolo del brano, sarà disponibile da domani.

Il Segno Del Fuoriclasse e il nuovo album

Il Segno Del Fuoriclasse, racconta Beppe Carletti, è stata scritta su 3 parole chiave: valori, amore e vita e come tutte le altre tracce del disco è nata l’anno scorso durante il lockdown. Carletti confessa che essere il tastierista dei Nomadi anziché il cantante è un vantaggio perché “sarebbe stato impossibile riuscire a cantare di Augusto senza commuoversi”.

Solo Esseri Umani sarà un inno alla vita e all’amore, come lo stesso Carletti ha annunciato recentemente, ma anche l’occasione in cui i Nomadi ricordano Augusto Daolio con un brano a lui dedicato a 39 anni dalla scomparsa.