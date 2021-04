Da diverse ore gli artisti celebrano l’Earth Day, la Giornata Mondiale Della Terra che dal 1970 ricorre ogni 22 aprile. L’intento è sensibilizzare sul clima e sull’ambiente per la ricerca sulle energie rinnovabili per un allontanamento progressivo dai combustibili fossili.

La responsabilità è anche individuale con l’impegno a un consumo responsabile e sostenibile. Proprio di questo parla Piero Pelù sul suo profilo Twitter con una riflessione sul “lato oscuro della tecnologia che avanza”:

“La soluzione è il riciclo, perché dato che la maggior parte dei cellulari non utilizzati è almeno in parte funzionale, il loro riciclo permette il recupero della quantità di materiali fino al 99%. In tutto il mondo sono sorte diverse campagne di sensibilizzazione che promuovono lo smaltimento sostenibile. Ma non basta!”.

A proposito di rock al leader dei Litfiba segue Vasco Rossi che nelle stories di Instagram condivide le note del suo brano Ed Il Tempo Crea Eroi ed un video in cui lo vediamo al mare mentre raccoglie i rifiuti di plastica dall’acqua. Fiorella Mannoia ha parlato in diretta per Stop Global Warming dell’emergenza globale insieme a Giobbe Covatta e Marco Cappato.

“Nelle nostre mani tutti i giorni”, scrive Giorgia su Instagram allegando la foto di un paio di mani che sorreggono la Terra. La foto è stata condivisa da Paola Turci nelle sue stories di Instagram.

Alessandra Amoroso fissa l’appuntamento quotidiano con il suo calendario che oggi riporta un proverbio keniota: “Noi ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”.

Era il 22 aprile 1970, dunque, quando in un mondo dilaniato dalla guerra del Vietnam e messo sotto pressione dai grandi cambiamenti un corteo americano scese per strada per chiedere una politica più attenta al pianeta. Quest’anno la Giornata Mondiale ricorre, come l’anno scorso, in piena pandemia e non sarà possibile portare per strada la campagna di sensibilizzazione.

Per questo gli artisti celebrano l’Earth Day e fanno sapere ai loro follower quanto sia importante rispettare e tutelare il pianeta che ci ospita da sempre, anziché vivere nell’egoismo di un progresso che diventa un pretesto per deturpare l’ambiente.