Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra 2021, l’Earth Day, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite sin dal 1969 per ricordare l’importanza di conoscere, tutelare e salvaguardare il nostro pianeta e ovviamente l’ambiente che ci circonda. Le piattaforme digitali offrono molti titoli a tema.

Per festeggiare la Giornata della Terra 2021, ecco tre documentari su Netflix da non perdere.

Il mio amico in fondo al mare

Candidato al premio Oscar come miglior documentario, Il mio amico in fondo al mare segue la straordinaria avventura di un regista che stringe un’insolita amicizia con un polpo; sarà lui a mostrargli i segreti del mondo marino. Questo docu-film è l’ideale per celebrare la Giornata della Terra 2021 per ricordarci come l’uomo non sempre rappresenta una minaccia per il Pianeta. Anzi, il legame tra il regista Craig Foster e il polpo è simbolo di speranza: gli animali possono insegnarci molto, a cominciare dal rispetto per il pianeta Terra.

Zac Efron: Con i piedi per Terra

L’apprezzata docu-serie con Zac Efron, una delle rivelazioni Netflix del 2020, insegna agli spettatori a rispettare il nostro Pianeta e a sfruttare al meglio le risorse che ha da offrirci. Accompagnato dall’esperto di benessere Darin Olien, l’attore ex star di High School Musical gira per il mondo alla ricerca di stili di vita eco-sostenibili. La docu-serie è un viaggio alla scoperta di culture ed esperienze diverse, utilizzando un approccio scientifico (ma non troppo). Nella prima stagione, Efron è andato in Islanda, Francia, Porto Rico, Perù, Costa Rica, Londra e perfino in Sardegna. Un secondo ciclo di episodi è attualmente in produzione.

Notte sul pianeta Terra

Per la Giornata della Terra 2021 cosa c’è di meglio dell’osservare la vita sul nostro pianeta durante le ore notturne? Questo è l’ambizioso scopo di questa docu-serie Netflix narrata, nella versione italiana, dall’attrice Alessandra Mastronardi. Grazie all’utilizzo di una tecnologia sofisticata, che unisce termocamere e telecamere di ultima generazione a sensibilità ultraelevata, Netflix è riuscita a catturare immagini incredibili della flora e della fauna nelle ore più buie. Il risultato è davvero impressionante. Dai pipistrelli in volo, alla giungla più nascosta fino alle profondità degli oceani, Notte sul pianeta Terra offre uno sguardo unico al nostro pianeta facendolo apprezzare sotto un altro punto di vista: lontano da occhio umano e nel silenzio delle ore notturne.