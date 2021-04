Da ormai un po’ di tempo, la fatturazione elettronica è un elemento obbligatorio di tutte le principali imprese e professionisti. Questo nuovo sistema di fatturazione non differisce particolarmente da quello classico, ma prevede semplicemente un passaggio in più, ovvero la comunicazione di ogni fattura all’agenzia delle entrate.

In questo articolo vedremo insieme perché affidarsi a un software gestionale quale è https://fatturapro.click/ per la fatturazione elettronica e la gestione aziendale.

Questa nuova modalità si è resa necessaria per una lunga serie di motivi che potremmo riassumere in:

Dematerializzazione dei documenti.

Lo spreco di carta nell’amministrazione, sia essa pubblica che privata, è una piaga di non poco conto. Sebbene la situazione stia lentamente e inesorabilmente migliorando nel paese, ancora in molti uffici si fa spreco di questa preziosa risorsa. Basti pensare a tutte le mail che vengono stampate per essere lette. Risparmio economico.

Non stampare documenti su documenti, di ogni tipologia e formato non rappresenta solo un favore che facciamo all’ambiente e all’umanità, ma è anche un cospicuo risparmio per le nostre società. Stampando solo lo stretto indispensabile possiamo risparmiare cospicue risorse di carta, toner e manutenzione in caso di guasti. Lotta all’evasione.

Il risparmio economico e ambientale comunque, sono solo motivazioni secondarie, infatti il principale motivo per cui viene introdotto questo sistema è la lotta all’evasione. L’Italia, infatti, resta il paese d’Europa con la più alta evasione fiscale, una piaga che ogni anno fa perdere importanti miliardi all’amministrazione pubblica. Il che si tramuta in maggiori tasse per coloro che invece pagano.

Insomma la fatturazione elettronica sembra essere davvero un toccasana per le nostre amministrazioni pubbliche e private.Per questo motivo è stata resa obbligatoria per quasi tutti ad eccezione di alcune categorie particolari.

Fatturazione elettronica: i mezzi per svolgerla correttamente

Nonostante i numerosi vantaggi della fatturazione elettronica, è fuor di dubbio che questo nuovo modo di approcciarsi alla fatturazione richieda dei mezzi appositi.

Innanzitutto sarà indispensabile un dispositivo elettronico. Tipicamente è preferito l’utilizzo dei computer per praticità e velocità di utilizzo, ma non è raro vedere l’utilizzo anche di tablet con tastiere apposite.

Oltre al dispositivo sarà necessaria una connessione internet, ovviamente,ma anche e soprattuttoun software gestionale.

Fatturazione elettronica: i motivi per scegliere un software gestionale

Gestire tutti i documenti di un’azienda spesso può essere complicato, soprattutto per piccole e medie imprese che non posso permettersi grandi uffici contabili o amministrativi. Per questo motivo sul mercato esistono numerosi software gestionali che vi consentono di raggruppare questo lavoro in un unico programma, migliorando e velocizzando il vostro lavoro.

Dunque il primo motivo è appunto questo: gestione completa da un unico posto.

Con un software gestionale potrete svolgere una lunga serie di operazioni in pochissimi clic. Partendo dalla registrazione dei tuoi personali dati aziendali e successivamente dalla compilazione delle schede anagrafiche di ogni singolo cliente, potrete facilmente in pochi minuti emettere ogni documento necessario. Niente più tempo perso ricercando dati o altro, avrete tutto alla vostra portata.

Come secondo motivo ci mettiamo dunque la fatturazione con un click, o quasi.

Un software gestionale avanzato inoltre, non solo ti mette tutto a portata di click facendoti risparmiare tantissimo tempo e risorse, ma inoltre svolge per te una buona fetta di lavoro. Infatti a seconda del gestionale da voi scelto questo si occuperà di svolgere automaticamente numerose operazioni quali: calcoli, ricerche, compilazioni, scadenze e via discorrendo.

Dunque come terzo fattore possiamo contare l’automatizzazione dei processi lavorativi.

Un altro interessante vantaggio dell’avere un software gestionale è quello di avere sempre monitorati tutti i nostri dati. Ogni vendita, ogni acquisto, tutto viene registrato e monitorato in tempo reale, dandoci così possibilità di avere sempre sotto i nostri occhi l’andamento della nostra attività.

Spesso infatti, tra file excel, report e molto altro, si perde di vista il quadro generale.

Per questo motivo includiamo come quarto fattore il raggruppamento dei dati analitici.

In conclusione la scelta di un software di gestione unico e completo per la fatturazione elettronica e in generale per l’amministrazione della nostra azienda ci espone a minori rischi di problemi tecnici. Infatti oggi molti di noi sono abituati ad usare diversi programmi per ogni operazione, con il rischio che uno di questi non funzioni, inceppando la ruota.

Dunque come ultimo motivo non possiamo che inserire: zero rischi.