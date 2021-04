A Bring Me To Life degli Evanescence dobbiamo tanto, anche se noi borchiati figli della Morte e della Vergine di Ferro, schiavi bondage della dark wave, nipoti di Seattle e fratelli e sorelle di Anneke Van Giersbergen e Diamanda Galas in quel 22 aprile 2003 non abbiamo ascoltato niente di nuovo. Sì, perché la parte più commerciale del gothic rock ha già nomi autorevoli, come gli italianissimi Lacuna Coil e quei Nightwish che al symphonic metal già aggiungono il goth come parte più oscura dell’esperienza.

Dagli zii d’America arriva ancora poco. “Poco”, attenzione, che si possa sentire in radio con una certa frequenza. Bring Me To Life degli Evanescence è il tassello mancante per completare la conversione delle declinazioni rock da cimeli dell’underground a fenomeni radiofonici. Ha tutto ciò che il goth può offrire: una voce femminile come musa maledetta, chitarrone in muting al limite della tamarreide, colpi di batteria che “hey, che bomba”, un pianoforte che diventi una nenia mortale e un sottile riferimento alla morte, anche con la m minuscola.

Amy Lee è la frontwoman che riesce a essere dolcissima, ma anche Regan McNeil de L’Esorcista è una creatura graziosa, almeno prima che Pazuzu le rapisca l’anima. Funziona, Amy, perché anziché cantare come una sessione d’archi perfetta sa essere aggressiva come il Cannone di Paganini, specialmente quando invoca aiuto nel ritornello. Un’intro di pianoforte, boati in lontananza, un crescendo con l’elettronica e il boom nel ritornello. Il gothic rock viene filtrato da una produzione perfetta e il risultato è pronto per diventare un fenomeno mondiale.

Bring Me To Life degli Evanescence è il primo singolo estratto da Fallen e anche la colonna sonora di Daredevil. Il testo racconta da una parte l’amore tossico, dall’altra l’amore puro di Amy per il suo futuro marito Josh Hartzler. Senza Bring Me To Life degli Evanescence il gothic rock non sarebbe mai stato preso sul serio.