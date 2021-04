Arrivano alcuni riscontri interessanti per quanto riguarda i problemi riscontrati da alcuni utenti coi server Rainbow Six Siege. A quanto pare, infatti, le anomalie non sono così isolate come si poteva pensare, al punto da dover riprendere l’argomento dopo gli ultimi aggiornamenti che risalgono allo scorcio finale del 2020 sul nostro magazine. Cerchiamo di capire cosa stia avvenendo, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali utili per fare chiarezza sul malfunzionamento di questo giovedì.

Cosa sappiamo sui problemi ai server Rainbow Six Siege oggi 22 aprile

Sostanzialmente, attorno alle 10 sono arrivate le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno riscontrato problemi coi server Rainbow Six Siege. Un’anomalia che potete riscontrare anche all’interno dell’apposita pagina di Down Detector e che, a conti fatti, non consente l’accesso alla piattaforma a diversi utenti oggi 22 aprile. Dunque, non ci sono ancora i presupposti per parlare di un bug su larga scala, ma al contempo dobbiamo fare molta attenzione alle segnalazioni del pubblico.

Difficilmente si verranno a creare i presupposti per un down, nel senso stretto del termine, in quanto in queste ore era prevista anche la manutenzione dei server Rainbow Six Siege. Aspettiamo in ogni caso eventuali comunicazioni ufficiali da parte del team, in modo da avere una situazione più chiara da prendere in esame qui in Italia. A voi come vanno le cose questa mattina? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da avere qualche contributo extra per tutti.

Aggiornamento ore 11:11. Le segnalazioni sui problemi ai server Rainbow Six Siege non si arrestano. Considerando il fatto che una vera e propria impennata ancora non ci sia stata, è probabile che il tutto sia effettivamente connesso alla manutenzione delle ultime ore. Diteci pure che ne pensate?