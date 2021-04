Da tempo è noto che la funzione per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp è in sviluppo per l’app di messaggistica. Proprio in questi giorni i beta tester Android stanno provando la novità nelle loro chat: il momento è propedeutico proprio al lancio finale dell’opzione per tutti che dovrebbe concretizzarsi davvero a breve. Come procedere dunque per beneficiare della feature davvero utile, magari fin da adesso?

Nel caso in cui si voglia diventare un beta tester WhatsApp su dispositivo Android non bisognerà fare altro che procedere con l’installazione della versione sperimentale dell’app. Con uno degli ultimi aggiornamenti messi a disposizione sul Play Store è già possibile velocizzare i messaggi vocali WhatsApp appunto e anche in maniera abbastanza intuitiva e senza lavorare su alcuna impostazione dello strumento di comunicazione.

Nel momento in cui la propria versione di messaggistica consentirà di mettere il turbo agli audio, sarà possibile farlo semplicemente operando nella barra relativa al contenuto sonoro. Nella parte destra sarà visibile un’indicazione numerica ben precisa ossia “1X”: quest’ultima indica semplicemente che l’ascolto sta avvenendo in modalità standard, senza alcuna modifica. Per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp bisognerà selezionare il dato: alla prima pressione del dito, la riproduzione accelererà nella modalità 1.5X, alla seconda alla successiva 2X. Da questo momento in poi qualsiasi sonoro, anche personale e non solo ricevuto, verrà proposto nella maniera prescelta. Per ritornare sui propri passi, la procedura già indicata dovrà solo essere ripetuta.

Come già detto, solo i beta tester per il momento hanno a portata di mano proprio la nuova funzionalità. Il passaggio al programma sperimentale è semplice come il download del relativo servizio dal Play Store. Ad ogni modo, chi desidera restare fermo alla versione stabile di WhatsApp appunto dovrà solo attendere un po’ di più per quest’utile funzionalità, magari rilasciata prima della fine della primavera.