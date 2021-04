I medici del County General Hospital scendono in campo per una reunion di E.R. – Medici in Prima Linea destinata a raccogliere risorse per una giusta causa. Il dottor Ross ritrova i suoi colleghi la notte tra giovedì 22 e venerdì 23 aprile, alle 02:00 ora italiana, via Youtube, nell’ambito del format Stars in the House.

Quella di E.R. – Medici in Prima Linea è solo una delle tante reunion che Seth Rudetsky e suo marito, il produttore James Wesley, hanno ospitato su SiriusXM in un anno di pandemia che ha costretto tutti dentro casa e ha fermato il settore dello spettacolo. Lo show a distanza nasce proprio per sostenere il fondo a supporto dei lavoratori dello show business, The Actors Fund, e finanziare con raccolte fondi i suoi servizi di assistenza a chi è in difficoltà. Nel caso della reunion di E.R. – Medici in Prima Linea i proventi della raccolta fondi promossa dagli attori andranno a beneficio della Waterkeeper Alliance, l’organizzazione non profit globale focalizzata esclusivamente sulla tutela dell’acqua pulita.

La reunion di E.R. Medici in Prima Linea riporta per la prima volta insieme il cast corale di quello che è diventato un classico del genere medical drama in tv, in onda sulla NBC e in decine di Paesi nel mondo dal 1994 al 2009, acclamato da pubblico e critica: lo show detiene il record di 124 nomination ai premi Emmy, di cui 23 vinti, incluso quello ambitissimo di miglior serie drammatica. Ancora oggi è considerato un modello per il genere medico in tv, anche per il suo linguaggio veloce e innovativo per l’epoca, l’attenzione al sociale e il realismo nella descrizione delle giornate dei medici nel pronto soccorso di un ospedale di Chicago. Fino al 2019 è stato il medical drama di prima serata più longevo della tv, finché il record gli è stato scippato da Grey’s Anatomy col 332° episodio della serie.

Ecco l’elenco completo degli attori del cast che si presenteranno in collegamento per la reunion di E.R. – Medici in Prima Linea dalle rispettive case o località di lavoro: sarà possibile seguirlo dall’Italia in live streaming dalle 02:00 del 23 aprile o a diretta terminata sul canale Youtube di Stars in The House.