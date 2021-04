Non solo Tommaso Paradiso tra i duetti di Rkomi in Taxi Driver, il nuovo album di inediti in uscita il 30 aprile. Nelle scorse ore, Rkomi ha condiviso un video sui social nel quale ha annunciato tutti i colleghi italiani che ha fatto salire a borso del suo taxi.

Se nel primo singolo ha svelato il duetto con Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti non è l’unico ospite del disco. Nel video si scorgono colleghi dai generi più vari, da Gazzelle a Irama, Sfera Ebbasta e Gaia.

Alla guida di un taxi, Rkomi ha dato forma al titolo del suo nuovo album in uscita alla fine del mese, Taxi Driver. Da autista, si ferma a prendere i clienti, ovvero gli ospiti che accoglie a bordo del suo nuovo progetto discografico di inediti anticipato da Ho Spento Il Cielo, in collaborazione con Tommaso Paradiso.

Gazzelle, Irama, Dardust, Sfera Ebbasta e Gaia ma non solo. Tra i duetti di Rkomi in Taxi Driver anche Roshelle e la giovanissima Ariete, che negli ultimi mesi ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Il collega Ernia duetta in 10 Ragazze e Dj Shablo arricchisce il featuring con Irama in Luna Piena.

14 canzoni in totale nella tracklist di Taxi Driver, inclusa una traccia intro. Due le canzoni nelle quali Rkomi non realizza duetti: Partire Da Te eTaxi Driver, ovvero la prima e l’ultima canzone del disco. Al centro 11 duetti in collaborazione con artisti pop, rap, trap ed apprezzati produttori.

Tracklist Taxi Driver:

INTRO

PARTIRE DA TE

HO SPENTO IL CIELO con Tommaso Paradiso

ME O LE MIE CANZONI con Gazzelle

DIECIMILA VOCI con Ariete

LUNA PIENA con Irama e Shablo

NUOVO RANGE con Sfera Ebbasta

PARADISO VS. INFERNO con Roshelle

SOPRA LE CANZONI con Dardust

10 RAGAZZE con Ernia

MARE CHE NON SEI con Gaia

SOLO CON ME con Tommy Dali

CANCELLI DI MEZZANOTTE con Chiello_fsk

TAXI DRIVER