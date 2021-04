Zero di Mahmood non disattende le speranze. Alessandro è sempre un artista ispirato ed è capace di coniugare tutte le sue passioni in ogni nuova creatura sonora. A questo giro, a quattro mani con Davide Petrella e con Dardust nella stanza dei fader e dei pentagrammi, Mahmood propone un mondo r’n’b e soul, senza lasciare per strada le fondamenta urban che gli sono tanto care.

Di Zero di Mahmood ci è stato già dato un assaggio nel trailer della serie Netflix Zero, appunto, in cui il rapper milanese ha curato la parte artistica dell’ultimo episodio. La trama racconta le avventure di un supereroe capace di rendersi invisibile, e grazie a questa dote si impegna per salvare il suo quartiere. Zero è disponibile sulla piattaforma da oggi, mercoledì 21 aprile 2021.

Zero di Mahmood è la seconda anticipazione dal disco Ghettolimpo dopo Inuyasha. Ancora una volta Alessandro Mahmoud si fa strada con il suo incredibile talento canoro, capace di muoversi tra flow articolati in rime azzeccate e audaci escursioni melodiche fortemente influenzate dalla black music.

Zero di Mahmood è una delle tracce di Ghettolimpo, il nuovo album in studio in uscita l’11 giugno 2021. Le tracce racconteranno la nuova dimensione artistica del rapper milanese, una sorta di concept album in cui troviamo le storie di tanti supereroi che tuttavia non fanno parte della trascendenza: gli eroi di Mahmood si trovano nel quotidiano e provengono generalmente dalla strada.

Mahmood si ispira ai videogiochi e nel suo Olimpo, quindi, non ci sono onnipotenti. Non si escludono parafrasi sull’attualità: del resto la voce di Soldi si dimostra sempre più attivo su ciò che succede nel mondo, come la sua presa di posizione in merito al ddl Zan che sta scuotendo le coscienze degli italiani e che sta spingendo i cantanti a sensibilizzare sull’argomento.

(1a Strofa)

Ok, non è più il caso di lasciare stare, fa come ti pare

Da sopra a un altare non mi giudicare

Se corro nudo sotto un temporale

Meglio stare soli sotto questa pioggia fluo quando cadi

Se ti dico cosa penso, poi, tu rimani?

Forse sono bravo più a nascondere, soffio la polvere

Via da questi anni strani passati a rincorrere

Ognuno ha le sue muse, con te non ho scuse

Parole confuse, disegno meduse

E allora su di me

Le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Su di me

Quello che senti puoi lasciarlo cadere su di me, su di me

Su di me

Quello che posso fare? Provare a non mentire

(Rit.)

Perché fuori è già notte

Le nostre voci sono rotte

Il buio è un cane che non morde

Prometto di essere più forte

Perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

(Post-Rit.)

Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

(2a Strofa)

Ok, non ne parliamo più

Ho fatto un po’ di ordine nel caos e resti solamente tu

Bisogna attraversare strade assai pericolose

Per arrivare al senso delle cose

È tutto già scritto, il futuro è in affitto

L’amore è un conflitto, fissiamo il soffitto

E allora su di me

Le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Su di me

Queste ca**ate puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Su di me, ah

(Rit.)

Perché fuori è già notte

Le nostre voci sono rotte

Il buio è un cane che non morde

Prometto di essere più forte

Perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

(Post-Rit.)

Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

(Ponte)

Nulla è zero se lo paragoni al cielo

Dimmi che anche tu lo sai

Dimmi che anche tu lo sai

Nulla è zero se lo paragoni al cielo

Dimmi che anche tu lo sai

Dimmi che anche tu lo sai

(Rit.)

Perché fuori è già notte

Le nostre voci sono rotte

Il buio è un cane che non morde

Prometto di essere più forte

Perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero, eh

(Post-Rit.)

Per me sei tutto anche se siamo

Zero, zero, zero, zero

Zero, zero, zero, zero

(Outro)

Nulla è zero se lo paragoni al cielo

Dimmi che anche tu lo sai

Dimmi che anche tu lo sai

Zero, zero, zero, zero