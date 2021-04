L’episodio con April in Grey’s Anatomy 17 andrà in onda negli Stati Uniti il 6 maggio: si intitolerà Look Up Child e vedrà come protagonista della trama Jackson Avery.

ABC ha diffuso una prima sinossi breve dell’atteso episodio con April in Grey’s Anatomy 17, secondo cui “Jackson fa visita a suo padre che lo aiuta a ritrovare la retta via“. Sembra svelato così anche il mistero del lungo viaggio che il medico ha impostato sul suo navigatore al termine dell’episodio 11, quando ha avuto una discussione con sua madre sulla necessità di esporsi nella battaglia contro il razzismo sistemico negli Stati Uniti, sulla scia emotiva delle proteste per la morte di George Floyd inscenate proprio in quell’episodio.

Il comunicato dell’emittente ha anche confermato che si tratta dell’episodio con April in Grey’s Anatomy 17: guest star è Sarah Drew nei panni della dottoressa Kepner, interpretata dalla sesta alla quattordicesima stagione. Questa è la prima apparizione della Drew dopo il finale della stagione 14 in cui usciva di scena dopo aver sposato a sorpresa l’ex fidanzato Matthew, con la benedizione di Jackson.

La messa in onda dell’episodio con April in Grey’s Anatomy 17 era stata confermata dalla stessa attrice, che ha condiviso una prima foto di scena in cui appare insieme a Jesse Williams, interprete di Jackson Avery. I due avranno evidentemente un confronto sulla crisi che il medico sta affrontando e che riguarda le sue radici e la sua visione del mondo.

Ma il 17×14 non è solo l’episodio con April in Grey’s Anatomy 17: l’altra guest star è Eric Roberts che torna nei panni di Robert Avery, il padre che ha abbandonato Jackson da bambino per rincorrere uno stile di vita diverso da quello della potente famiglia di cui faceva parte. Jackson lo ha nominato come esempio di coerenza – salvo poi pentirsene subito dopo – nella discussione avuta con la madre Catherine nell’episodio 11: salito in macchina per un viaggio di 11 ore, evidentemente si sta recando proprio dal padre, che aveva già incontrato nell’episodio 13×16, cosiddetto “Japril – The Movie“, ambientato in Montana.

Ecco le prime foto promozionali dell’episodio con April in Grey’s Anatomy 17, che in Italia andrà in onda a giugno su Fox. La programmazione della stagione 17 è appena ripartita con la seconda parte dal 20 aprile.