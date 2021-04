Ci risiamo con la truffa Dyson a 2 euro e questa volta è coinvolta, suo malgrado, la catena di elettronica Mediaworld. Sul social network Facebook, a molti italiani sta capitando di imbattersi in un post sponsorizzato costruito con l’intento di raggirare ignare vittime, fan o meno di alcuni prodotti molto ricercati ma anche tanto costosi. Nel recente passato è toccato all’aspirapolvere senza fili Dyson, ora tocca invece al phon Supersonic del noto brand dal costo ragguardevole di qualche centinaio di euro. Eppure l’annuncio virale parlerebbe della stessa soluzione in vendita a meno di 2 euro, proprio presso Mediaworld. Tutto falso e anche pericoloso per chi incappa nella trappola.

La foto che accompagna il post pensato per la truffa Dyson a 2 euro mostra una giovane donna che ha tra le mani il tanto ambito phon del noto brand e dall’altra uno scontrino Mediaworld che fa riferimento al prezzo di 1.99 euro per l’acquisto super scontato. La ricevuta riporta il riferimento a Mediaworld e sullo sfondo dell’immagine sembra di intravedere uno store della catena. Si tratta solo di una trappola ben costruita, di certo abilmente photoshoppata e nei negozi di elettronica non esiste alcuna svendita del prodotto incriminato ad un costo così folle. Di certo proprio il marchio che fa capo agli store si dissocia da questo uso improprio e truffaldino del suo nome.

Il rischio reale del nuovo raggiro si nasconde dietro il link che in molti cliccano nella speranza di ottenere la soluzione tecnologica quasi gratis. Per la truffa Dyson a 2 euro è stata in effetti costruita una pagina di atterraggio che ha il layout e la grafica mostrata nella foto di inizio articolo. L’intento di chi sta dietro il raggiro è dunque quello di condurre il malcapitato di turno verso l’acquisto del prodotto alla irrisoria cifra su un sito he sembra quello Mediaworld ma che in realtà non lo è per nulla. Ogni dato della propria carta di credito o di debito fornito sulla finta piattaforma e-commerce finirà davvero in pessime mani e servirà a prosciugare i conti delle vittime. Meglio dunque stare in guardia e lasciar perdere qualsiasi annuncio di vendita sensazionale ma inverosimile di prodotti molto costosi.