Avete notato problemi di batteria piuttosto importanti negli ultimi tempi? Potrebbe essere colpa dell’App Google, che ricordiamo dare accesso diretto alla possibilità di effettuare ricerche rapide sul motore di ricerca di Big G. Come riportato dall’utente u/Kidi_Galaxy su Reddit, l’App Google è responsabilità di aver consumato la metà del 70% della carica residua sul suo dispositivo Android, nonostante il tempo di impiego dell’app ammonti a 0 minuti, con esecuzione in background di circa 24 ore.

Provare a capire cosa esattamente sia successo è difficile, ma pare che ci sia qualcosa che non funziona a dovere nella gestione delle risorse da parte dell’App Google, che consuma molto più di quanto dovrebbe. Alcuni consigliano di provare a riavviare il proprio dispositivo (che potrebbe risolvere la situazione), mentre c’è anche chi suggerisce di verificare la disponibilità di eventuali aggiornamento sul Play Store. La prima cosa da fare è scaricare l’iterazione più recente dell’app Google, e, nel caso lo abbiate già fatto, provare a riavviare lo smartphone per controllare l’andamento dei consumi da lì a qualche ora (le cose potrebbero cambiare in meglio, ma non è garantito sarà così).

Non c’è altro che possiate fare per migliorare la situazione legata all’eccessivo consumo della batteria dell’App Google, che ha evidentemente problemi di gestione delle risorse energetiche (cosa che il colosso di Mountain View dovrà correggere quanto prima). Potrebbe essere capitato anche a voi di notare in questi ultimi tempi dei consumi del tutto anomali che non riuscivate a spiegarvi per l’utilizzo che in genere fate del vostro dispositivo: adesso sapete che la causa potrebbe essere l’App Google, che vi consigliamo di tenere d’occhio per qualche giorno. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.