Nel corso dell’evento Apple di scena ieri 20 aprile non è stata fornita una data esatta di uscita di iOS 14.5. Piuttosto, è stato solo confermato che l’aggiornamento giungerà la settimana prossima. Non poteva essere altrimenti con il lancio, nelle scorse ore, della versione RC (release candidate) agli sviluppatori dello stesso update. Quando bisognerà dunque stare in allerta per l’importante passo in avanti lato software?

La solita strategia Apple

Il primo evento Apple del 2021 si è svolto di martedì come d’altronde un gran numero di altri keynote dell’azienda guidata da Tim Cook del recente passato. Contemporaneamente, molte delle release software sono state rilasciate nella stessa specifica giornata della settimana nel corso del tempo. Per qualche motivo non meglio precisato, gli sviluppatori tendono a privilegiare proprio il secondo giorno proprio di ogni settimana per qualsiasi distribuzione. Proprio per questo motivo c’è davvero da pensare che lo schema si ripeta e il giorno 27 aprile tutti i possessori di iPhone potranno toccare con mano proprio la nuova fatica software.

Se il giorno di uscita di iOS 14.5 sarà confermato proprio martedì prossimo, anche l’orario di lancio del corposo pacchetto dovrebbe seguire una routine oramai consolidata. In Italia in particolare, la disponibilità del pacchetto non dovrebbe essere garantita se non nel pomeriggio, a partire dalle 19 o giù di lì.

C’entrano anche gli AirTag

Va nella direzione dell’uscita di iOS 14.5 non più tardi di martedì prossimo anche un dettaglio non trascurabile e relativo ai nuovi dispositivi AirTag appena lanciati. Questi saranno disponibili alla vendita a partire da venerdì 23 aprile e dunque giungeranno a destinazione degli acquirenti tra lunedì e martedì (considerando il weekend di mezzo). Ebbene i tracker bluetooth funzioneranno solo se abbinati ad iPhone con a bordo l’aggiornamento nuovo di zecca. Ciò ci porta a riflettere nel seguente modo: Apple consegnerebbe mai ai suoi clienti hardware non utilizzabile per più giorni? Questa è dunque un’ulteriore conferma che non si andrà oltre la data del 27 aprile per il rilascio.