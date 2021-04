Ecco presentate anche le cuffie true wireless OPPO Enco Buds, la cui arma migliore è sicuramente il prezzo di vendita. Gli auricolari offrono la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) e la certificazione IP54 contro acqua e polvere, e ben si prestano agli appassionato di gaming per via della modalità a bassa latenza di cui sono dotate. La batteria è in grado di garantire fino a 24 ore di autonomia con un solo ciclo di ricarica (ogni auricolare ha un’unità energetica da 40mAh, mentre la custodia di ricarica è provvista di una batteria da 400mAh).

Le OPPO Enco Buds includono i driver dinamici da 8mm con una frequenza in risposta compresa tra 20 Hz a 20 KHz. Le cuffie si collegano allo smartphone tramite connettività Bluetooth 5.2, e sono concepite per supportare i codici AAC e SBC. Gli auricolari possono essere acquistati in Thailandia al costo di 999 baht locali, il corrispettivo di circa 25 euro al cambio attuale, nelle nuance cromatiche bianca e blu (entrambe molto carine). Speriamo che le OPPO Enco Buds vengano presto commercializzate anche in Europa: sarebbe un vero peccato lasciarsi scappare l’occasione (non capita tutti i giorni di poter mettere le mani su un paio di cuffie true wireless con la funzione di cancellazione attiva del rumore e la certificazione IP54 ad un prezzo così competitivo).

C’è chi preferisce le AirPods di Apple, o le Galaxy Buds di Samsung, come anche le FreeBuds di casa Huawei, tutte molto curate esteticamente e provviste delle tecnologie più avanzate, ma le OPPO Enco Buds sono contraddistinte da un rapporto qualità/prezzo eccezionale, ed è per questo che speriamo possano essere messe in vendita anche nel nostro Paese. Vi faremo sapere nel caso, restando a disposizione di chi vorrà farci qualche domanda dedicata attraverso il box in basso.