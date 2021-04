Non si placano le voci riguardanti lo sviluppo di una funzione come quella dei messaggi effimeri, in riferimento ad un aggiornamento di WhatsApp che sarà disponibile sul mercato a stretto giro. Dopo aver analizzato meglio la questione dei pagamenti tramite l’app nei giorni scorsi, infatti, questa mattina stanno prendendo piede le aggiunte assicurate dagli sviluppatori a coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta. Vediamo, pertanto, come stanno evolvendo le cose in attesa di saperne di più.

La storia dei messaggi effimeri, verso il nuovo aggiornamento di WhatsApp

In quale direzione stiamo andando oggi 21 aprile? Un segnale sul fatto che i messaggi effimeri siano sempre più vicini al rilascio ufficiale e definitivo su WhatsApp, tramite apposito aggiornamento, ci arriva anche questo mercoledì. In particolare, WABetaInfo premette che lo staff abbia aggiunto una nuova animazione tramite il suo programma beta, in modo da rendere più gradevole l’attivazione o la disattivazione dei messaggi in questione. Insomma, un ulteriore segnale sul fatto che i lavori stiano procedendo spediti sotto questo punto di vista.

La conferma, come detto, ci arriva direttamente da WABetaInfo, che nelle ultime ore ha dedicato un articolo apposito al rilascio di questo nuovo aggiornamento per coloro che partecipano alla beta. Resta da capire quando l’upgrade definitivo per i messaggi effimeri sarà disponibile in Italia, ma nel frattempo possiamo farci un’idea più chiara sullo stato dei lavori grazie al contributo in questione. Fondamentalmente, una buona notizia per tutti quelli che attendono segnali concreti dal team.

In ogni caso, per completezza d’informazione vi lasciamo al video che segue, in modo tale da comprendere meglio la direzione che stiamo prendendo con l’aggiornamento di WhatsApp dedicato ai messaggi effimeri. Che idea vi siete fatti in merito?