Mancano ormai altre sette partite al termine della stagione 2020/2021 di Serie A: con l’addio certo di Gennaro Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe creare un progetto rivoluzionario portando al Napoli il tecnico Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il patron azzurro continua a lavorare in prima persona a tale progetto. Un cambiamento radicale che inizierebbe proprio dalla panchina: il divorzio con ‘Ringhio’ è ormai dato per scontato ed in maniera parallela continuano a crescere le azioni del tecnico toscano ex Roma ed Inter.

Ed è proprio Luciano Spalletti, che in passato ha anche allenato lo Zenit, uno dei tecnici sulla lista di ADL, tra l’altro già contattato a gennaio in seguito alla sconfitta del Napoli subita contro il Verona per 3-1. Sul taccuino sono segnati anche il nome di Massimiliano Allegri (che sarebbe davvero un sogno) e quello di Ivan Juric dell’Hellas. Ora come ora, rispetto alle indiscrezioni iniziali, le voci sul possibile ritorno di Maurizio Sarri non sarebbero state confermate. Infatti, il tecnico ex Juve e Chelsea, non solo potrebbe finire sulla panchina della Roma dato il possibile addio di Paulo Fonseca al termine della stagione in corso, ma si parla anche di un suo ritorno in Inghilterra con il Tottenham, che ha appena esonerato Mourinho.

Insomma, il campionato di Serie A sta per giungere al termine. Il Napoli di Gattuso dovrà giocarsi sette finali per cercare di conquistare il quarto posto e dunque la qualificazione in Champions League. Al momento, gli azzurri occupano la quinta posizione a quota 60 punti, a -2 dal quarto posto presieduto dalla rivale Juventus. Nel turno infrasettimanale i partenopei saranno impegnati ad affrontare l’ostica Lazio (al 6° posto con 58 punti) allo stadio Diego Armando Maradona, match in programma giovedì sera 22 aprile, alle ore 20.45.