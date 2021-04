Buone notizie per chi è ancora alla ricerca di un prezzo scontato per acquistare l’iPhone 12, ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino che sta avendo un enorme successo in questo periodo. Come sempre Amazon propone ogni giorno prezzi piuttosto concorrenziali ed interessanti per tutti gli utenti che sono alla ricerca dell’affare di giornata e quest’oggi non possiamo non prendere in considerazione l’iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di coloro azzurro presente sul sito di e-commerce ad una cifra piuttosto conveniente.

Il nuovo aggiornamento sul prezzo per iPhone 12

Siamo tornati, sostanzialmente, ai livelli descritti la scorsa settimana sul nostro magazine. Vediamo più nel dettaglio l’offerta per questo dispositivo Apple di ultima generazione. Il famoso sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio di ben 160 euro che non può assolutamente passare in secondo piano. Ecco che allora è possibile acquistare questo iPhone 12 azzurro da 64GB di memoria interna al costo di 779 euro.

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Un cifra molto conveniente che non comporta spese di spedizioni, visto come tale dispositivo appartenga al servizio Prime di Amazon. Altro vantaggio è l’arrivo a casa nel giro di appena 24 ore. Chi non è abbonato al servizio Prime, può sempre optare per i classici trenta giorni di prova gratuiti che permetteranno di sfruttare tutti i vantaggi appena citati. Al momento la disponibilità di questo iPhone 12 azzurro da 64GB di memoria interna al prezzo di 779 euro è immediata, non c’è quindi il rischio che possano terminare a breve le scorte.

Occorre rinfrescare la memoria degli utenti sulle caratteristiche di questo iPhone 12, per capire se effettivamente possa essere lo smartphone dei propri sogni. Spazio ad un display Retina XDR da 6,1 pollici, con il vetro Ceramic Shield a fare nettamente la differenza, perché si tratta del più resistente presente in circolazione.

Non manca un comparto hardware di rilievo grazie al processore A14 Bionic ed alla connettività 5G. Infine non bisogna sottovalutare il comparto fotografico composto da una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.