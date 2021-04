Biggie Bash dei Boomdabash è stato vittima di un diabolico scherzo de Le Iene, organizzato con la complicità di Corti e Onnis. La voce del gruppo salentino artefice dei migliori tormentoni estivi è particolarmente religioso e teme in modo ossessivo il demonio.

Si è trovato faccia a faccia con una donna posseduta e ha mostrato sin da subito i primi segni di cedimento ed instabilità davanti ai compagni di squadra Stefano Corti e Alessandro Onnis.



I Boomdabash sono stati convocati in una antica masseria con la scusa di realizzare una intervista per una televisione locale. In realtà l’intervista non è mai stata in programma: si trattava di uno scherzo che Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno organizzato con Le Iene ai danni di Biggie Bash, puntando sulla sua più grande paura: il demonio.

Da subito, raggiunta la location dello scherzo, Biggie Bash si scontra con una donna evidentemente posseduta ed attratta dalla sua collana a tema religioso.

Biggie infatti è molto religioso e per proteggersi dal maligno indossa una collana di San Michele Arcangelo.



“Qualcuno ha un crocifisso?”, chiede uno dei presenti e Biggie, consapevole di essere in una situazione complicata dovuta ad una possessione diabolica, prova a fuggire ripetendo: “Non ce la faccio”. Il demonio è attratto dalla sua collana di San Michele e continua a rincorrerlo al punto che il cantante, in preda al panico, inizia a pregare il “valoroso guerriero dell’Altissimo”.

“Questo è un evento che non tutti possono vedere…”, dice Biggie ai suoi compagni, “ci siamo trovati dentro una rissa solo che i partecipanti sono Gesù Cristo e il diavolo che stanno litigando”. Gli attacchi della donna posseduta, in realtà un’attrice complice dello scherzo, sono molti prima di rivelare la verità: è uno scherzo de Le Iene.

Stefano Corti e Alessandro Onnis urlano: “Esci da questo scherzo!”. Fine del gioco.