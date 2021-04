A febbraio il matrimonio con Carlo Di Francesco, una cerimonia intima in piena pandemia. La cantante racconta in una esclusiva intervista al Corriere della Sera i motivi che l’hanno spinta alla necessità di coronare il suo sogno d’amore.

Ha partecipato alla manifestazione dei Bauli in Piazza a Roma lo scorso weekend, dalla parte degli operatori del mondo della musica e dello spettacolo. La pandemia ci ha tolto la vita normale, della quale anche la Mannoia sente in modo particolare la mancanza dei gesti più semplici che avevamo dato per scontato.

Da artista, le manca anche il palco. Esibirsi dal vivo per i suoi fan ed abbracciare, musicalmente, il suo pubblico è tra le cose di cui sente maggiormente la nostalgia.

“Sento la mancanza della vita normale. Prendere il cappuccino al bar, invitare amici a cena… Però quello che mi manca di più, ma so che per quello dovrò aspettare di più, è il contatto fisico con il pubblico quando a fine concerto scendo in platea e la gente mi bacia, mi tira da una parte. Mi piace quel calore fisico, non ne posso più di salutare la gente col gomito”, le sue parole.

Poi spiega l’idea di sposare Carlo Di Francesco, lo scorso febbraio, dopo 15 anni di relazione.

“Dopo 15 anni ci siamo detti: “Perchè no?”. L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al “vuoi tu prendere” ci scappava da ridere”, racconta, ma nel loro rapporto, in fondo, non è cambiato granché a parte la fede al dito, che mostra con orgoglio.

“E quando discutiamo posso minacciarlo: “Guarda che divorzio””, aggiunge ironicamente.

Attiva sui social nelle questioni sociali, Fiorella Mannoia spera di tornare ad esibirsi questa estate – seppur dinanzi Aad un pubblico contenuto – per presentare l’album Padroni Di Niente.