L’invettiva di Fedez contro Ostellari aggiunge un capitolo alla battaglia del rapper e imprenditore milanese per l’approvazione del ddl Zan. Federico Lucia ha già speso tante parole, sia contro Simone Pillon che contro Maurizio Gasparri, ma soprattutto con la ferma condanna al vitalizio a Roberto Formigoni che ancora oggi scuote tutte le parti politiche.

A che punto è il ddl Zan?

Le ultime notizie sul ddl Zan lo vedono ancora fermo con le 4 frecce. A questo giro la Lega parla nella persona di Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, che in un’intervista rilasciata a La Verità ha riferito che il disegno di legge di Alessandro Zan è divisivo e non può, in questo momento storico, creare spaccature all’interno della maggioranza.

Il ddl Zan non ha ancora una sua calendarizzazione dunque, ma Ostellari ha deciso di rimettere tutto nelle mani della Conferenza dei Capigruppo. Il nuovo percorso verso l’approvazione del ddl Zan è dunque la mancata calendarizzazione. Fedez non ci sta e nelle stories di Instagram interviene nuovamente sull’argomento.

Fedez contro Ostellari

“Draghi si è pronunciato sulla Superlega, sul ddl Zan nemmeno una parola“, afferma Fedez riferendosi all’attuale Presidente del Consiglio. Si scaglia, dunque, contro Ostellari.

“Perché Ostellari continua a fare il ca**o che gli pare?”, si chiede Fedez con un certo nervosismo ricordando che si tratta di un principio democratico e che il Presidente della Commissione Giustizia deve fare ciò che la maggioranza dice. “Vuoi fare il presidente della Commissione Giustizia con la Lega? Fatti pagare dalla Lega“, dice il rapper ricordando che invece è pagato dai contribuenti e non dovrebbe fare “il ca**o che gli pare, ma non sei Beyoncé“.

L’invettiva di Fedez contro Ostellari si conclude con l’augurio che intervenga Maria Elisabetta Castellati, presidente del Senato, per sbloccare un disegno di legge che trova ostruzionismo solamente da una parte del centro destra mentre Alessandra Mussolini, con sorpresa, si dichiara favorevole