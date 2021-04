Finalmente la Huawei Band 6 si può acquistare anche in Italia e ad un prezzo molto vantaggioso. Si tratta del primo fitness tracker con display AMOLED FullView da 1,47 pollici. Il dispositivo è disponibile già da oggi 21 aprile in esclusiva su Huawei Store al costo di 59 euro ed in quattro bellissime colorazioni: Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green. Inoltre, per coloro che sono interessati a comprarlo, c’è la possibilità fino al 19 maggio 2021 di acquistare una seconda smar-tband al super prezzo speciale di 29 euro.

La Huawei Band 6 sfoggia un display AMOLED touch FullView da 1,47 pollici (con risoluzione 368 x 194 pixel) e rispetto al suo predecessore Band 4 (ricordiamo che la 5 è saltata) presenta una diagonale più gentile ed uno schermo molto più grande. Il dispositivo è dotato di diversi sensori, tra cui il TrueSleep 2.0 per l’analisi del sonno, il TrueSeen 4.0 per il monitoraggio dell’attività cardiaca, il sensore per il monitoraggio dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) 24 ore su 24, l’analisi dello stress e del ciclo mestruale, l’accelerometro ed il giroscopio. Per quanto riguarda le attività sportive e di salute, l’accessorio riconosce 11 modalità di allenamento professionale e 85 modalità personalizzate e rilevamento automatico degli esercizi. Tra le funzionalità aggiuntive ritroviamo la sincronizzazione delle notifiche di messaggi e chiamate in arrivo, il controllo della riproduzione musicale, il cronometro, il timer, la sveglia (con vibrazione), l’opzione ‘Trova il mio telefono’ ed il meteo.

La nuova Huawei Band 6 è dotato di connettività Bluetooth 5.0 BLE, ma non dispone di GPS, NFC e del supporto all’assistente vocale. Il braccialetto intelligente è compatibile con smartphone equipaggiati con sistema operativo Android 5.0 Lollipop e versioni successive, e iOS 9.0 ed iterazioni postume. L’indossabile garantisce un’impermeabilità fino a 5 ATM. A bordo trova posto una batteria da 180mAh per un’autonomia fino a 14 giorni in uso continuo standard, e fino a 10 giorni con uso intensivo. Insomma, non fatevi scappare questo fantastico fitness-tracker di casa Huawei, disponibile all’acquisto già in giornata odierna al prezzo esclusivo di 59 euro su Huawei Store.