È stato annunciato il film Persuasione di Netflix, una rivisitazione moderna del romanzo pubblicato postumo di Jane Austen. La regia è affidata all’esordiente Carrie Cracknell, che finora aveva diretto solo a teatro. La pellicola è stata scritta dal vincitore dell’Oscar per Rain Man, Ron Bass, e da Alice Victoria Winslow.

A guidare il cast, ancora non svelato, ci sarà Dakota Johnson. Il film Persuasione di Netflix promette di adottare un nuovo approccio alla storia narrata nel romanzo uscito nel 1818, un anno dopo la morte della Austen. La protagonista è Anne Elliot, figlia di una famiglia snob sull’orlo della bancarotta, dove le differenze di classe sono motivo di orgoglio e pregiudizio. La giovane, però, è di mente più aperta. Quando Frederick Wentworth, l’uomo che un tempo aveva rifiutato, torna inaspettatamente nella sua vita, Anne deve scegliere se lasciarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e quindi scegliere di dargli una seconda possibilità.

Non è chiaro il titolo di approccio adottato da Netflix, certo è che la storia era già avanti al tempo della sua pubblicazione. I personaggi femminili di Jane Austen si sono sempre distinti per la loro modernità: possiedono delle virtù e dei principi morali sempre in contraddizione con del convenzioni del tempo. Sono anche protagoniste passionali e spontanee, che amano incondizionatamente. Attraverso battute sarcastiche, nei suoi romanzi la Austen mira a criticare la società in cui vive, ancora legata all’importanza del titolo nobiliare.

Il film Persuasione di Netflix non è il primo adattamento tratto dall’omonimo libro. Nel 1995 è stato realizzato un film vincitore di 5 Bafta, con Amanda Root nel ruolo della protagonista. Nel 2007 è uscito un secondo film per la televisione, prodotto dalla britannica ITV.

Dakota Johnson, figlia d’arte (suo padre è Don Johnson, sua madre Melanie Griffith), è principalmente nota per aver vestito i panni di Anastasia Steele nella trilogia cinematografica di Cinquanta sfumature di grigio, tratta dai romanzi di E.L. James. Di recente è apparsa nei film L’assistente della star e L’amico del cuore.