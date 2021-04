Il mistero dell’addio ai social di Can Yaman svelato dalla sua fidanzata, almeno ufficialmente, ai microfoni di Striscia la Notizia ieri sera durante la consegna del Tapiro d’oro. Dopo i pettegolezzi sulla fine della loro relazione, della partenza di lui e dell’addio ai social, sembra che a mettere un punto ci abbia provato proprio la promessa sposa tanto discussa liquidando il tutto come una ‘questione di business’.

Attenzione però perché la bella giornalista non stava parlando del suo rapporto con l’attore turco confermando quello che pensano in molti, ovvero che il loro rapporto sia solo una trovata pubblicitaria, ma stava solo rivelando il perché dell’addio di Can Yaman a Instagram.

Martedì 20 aprile a “Striscia la notizia” Valerio Staffelli ha incontrato Diletta Leotta per consegnarle il Tapiro d’oro convinti che la conduttrice di Dazn fosse “attapirata” dopo la diffusione della notizia della presunta fine della sua storia d’amore con Can Yaman. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia ma proprio l’attore turco era riuscito a seminarli portando via la sua fidanzata. Questa volta la Leotta da sola non ha avuto la stessa fortuna ma così i fan hanno ottenuto le risposte che aspettavano.

Ai microfoni di Valerio Staffelli, Diletta Leotta ha confermato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. A quel punto la giornalista ha ritirato il suo premio fuori dallo stadio San Siro di Milano apparendo sorridente e felice. Forse davvero la loro storia non è mai finita oppure c’è ancora qualcosa che non quadra? Tocca adesso a Can Yaman dire la sua e tornare sui social per mostrare ai fan quali sono queste presunte questioni di business di cui parla la sua fidanzata e promessa sposa.