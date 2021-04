Il produttore cinese non intende perdersi in chiacchiere, tanto che in Cina ha già lanciato un nuovo smartphone, reso noto con il nome di Honor Play 5T Life. Parliamo di un classico dispositivo di fascia medio-bassa, integrante uno schermo IPS da 6.6 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel, e spinto dal processore Mediatek MT6765 Helio P35 Octa Core 2,3 GHz a 12nm con GPU IMG PowerVR GE8320. Honor Play 5T Life include 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 512GB.

Il device presenta una fotocamera posteriore dotata di un sensore principale da 13MP, un ultra grandangolare da 5MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, sempre da 2MP (con flash LED). La fotocamera frontale vanta un sensore da 8MP. Il telefono è equipaggiato con Magic UI 4.0 basata su Android 10, oltre ad avere una batteria da 5000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5W). Per il resto, presenti la connettività Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il jack per le cuffie da 3.5mm e l’USB-C. Honor Play 5T Life ha dimensioni di 165,2 x 76 x 9,2 mm, distribuite in un peso di 191 gr. Il telefono potrà essere acquistato localmente al prezzo di 1299 yen, il corrispettivo di circa 165 euro al cambio attuale, nelle colorazioni Magic Night Black e Aurora Blue.

Non sappiamo se Honor Play 5T Life metterà mai piede in Europa (come vi dicevamo poco fa, il dispositivo finora è stato ufficializzato per la Cina, dove potrebbe pure restare confinato per sempre): se dovesse essere, speriamo almeno mantenga la sua parvenza economica, visto che non brilla particolarmente sotto l’aspetto tecnico (del resto non è stato concepito per questo, trattandosi di un terminale di fascia medio-bassa). A quanti di voi un device del genere potrebbe fare comodo al giusto prezzo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.