Romulus 2 sta per entrare in produzione: a maggio partiranno nel Lazio le riprese della seconda stagione della serie Sky Original, creata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, che ha debuttato lo scorso autunno su Sky e NowTv. Sky ha annunciato la seconda stagione del suo viaggio epico fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita di Roma il 21 aprile, giorno del compleanno della Città nonché vigilia della Giornata Mondiale della Terra.

Una scelta non casuale quella dell’annuncio di Romulus 2 in questa data, visto che Sky si prefigge di rendere la serie la più sostenibile tra le produzioni italiane targate Sky Original, come parte del piano di Sky orientata al Net Zero Carbon entro il 2030: in collaborazione con Albert e con Zen2030, il nuovo set di Romulus ambisce ad ottenere la certificazione ufficiale Albert di produzione sostenibile, puntando a un impatto quanto più ridotto possibile sull’ambiente in ogni fase di produzione, riducendo le emissioni sia dirette che indirette di gas serra.

Anche Romulus 2 si impegnerà a rendere l’industria cinematografica più sostenibile: primo broadcaster a diventare carbon neutral nel 2006, il gruppo Sky si è impegnato a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette in Europa entro il 2030, puntando così a diventare Net Zero Carbon. A questo scopo saranno ridotte di almeno il 50% le emissioni generate dall’azienda e dai fornitori, compresa la realizzazione di produzioni televisive sostenibili.

Romulus 2 sarà ambientata nel 700 a.C. e continuerà a raccontare il mito della nascita di Roma fra storia e leggenda. I nuovi episodi potrebbero essere basati su Romulus: Il Sangue della Lupa e Romulus: La Regina delle Battaglie, i primi due volumi della trilogia di romanzi sull’universo narrativo di Romulus, scritta da Luca Azzolini e pubblicata da HarperCollins. Gli otto nuovi episodi saranno interamente girati in protolatino, come la prima stagione, e ancora diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique e Enrico Maria Artale. Agli sceneggiatori Filippo Gravino (Veloce come il vento, Alaska, Il primo re) e Guido Iuculano (Una vita tranquilla, Tutto può succedere, Alaska), si aggiungono le new-entry Flaminia Gressi (Bella da morire, Noi) e Federico Gnesini (Lo spietato, Rosy Abate: La Serie). Ecco la sinossi di Romulus 2.

Uniti come fratelli, Yemos e Wiros hanno fondato la loro città e l’hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono l’attenzione di un nemico potente: il re dei Sabini.

In vista del primo ciak per Romulus 2, stanno per partire a Roma i casting per comparse da impiegare sul set, prevalentemente tra la Capitale e Guidonia: le riprese partiranno a maggio e termineranno a novembre.

I casting per generici e comparse per Romulus 2 sono gestiti da LM Casting. Si cercano uomini e donne dai 18 agli 80 anni di corporatura molto asciutta ed esile, senza segni di contemporaneità come tatuaggi, piercing, ritocchi estetici, tagli e colorazioni particolari ai capelli. Inoltre si cercano uomini e donne in grado di praticare antichi mestieri come fabbri, artigiani della terracotta e del vimini, musicisti in grado di suonare strumenti antichi o armalioli. Infine si cercano uomini esperti di ricostruzioni storiche dell’arte della guerra e della lotta ed uomini esperti di lotta a corpo libero di qualsiasi epoca ed arcieri di età compresa tra 18 e 55 anni. Selezioni aperte anche per minori, ragazzi e ragazze dai 5 ai 15 anni, di corporatura molto asciutta ed esile. Il consiglio dei selezionatori è di lasciar crescere barba e capelli per essere più in linea coi ruoli previsti. L’apertura delle selezioni sarà comunicata dalla pagina Facebook dell’agenzia LM Casting.