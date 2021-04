Ci sono alcuni aggiornamenti importanti da prendere in esame oggi 21 aprile per quanto concerne la ricarica online Iliad, soprattutto per coloro che hanno riscontrato problemi in questi giorni con il messaggio di errore impostato su 3d secure. Dopo il bollettino di ieri, con il quale abbiamo fatto presente che le varie banche abbiano negato ogni responsabilità sul disservizio di questi giorni, bisogna capire bene in quale direzione stiamo andando. Anche perché ora le richieste sull’aggiunta di PayPal come metodo di pagamento iniziano ad essere insistenti.

Problemi con ricarica online Iliad con 3d secure: tutti chiedono PayPal

Le ultime notizie ci dicono che effettivamente siano in via di risoluzione i problemi con la ricarica online Iliad, almeno per quanto riguarda il pubblico che negli ultimi giorni ha ricevuto un messaggio di errore con 3d secure. Diverse transazioni non sono andate a buon fine, ma a quanto pare ora il trend sta cambiando rapidamente. Da mercoledì mattina, infatti, sono in crescita le segnalazioni di coloro che finalmente sono in grado di ricaricare il proprio credito con la compagnia telefonica francese.

Trend positivo che, tuttavia, non cambia un’altra situazione. Alla luce dei recenti problemi riscontrati con la ricarica online Iliad, infatti, ora tutti vogliono PayPal. Sistema di pagamento molto popolare, economico e diffuso qui in Italia. Situazione in alto mare al momento, in quanto al momento dallo stesso operatore arriva sì qualche segnale di apertura in questo senso, ma ad oggi non abbiamo ancora la certezza che Iliad intenda fare effettivamente questo step nei prossimi mesi.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi, consapevoli che ci sia non poco frustrazione tra coloro che vorrebbero una piccola rivoluzione con la ricarica online Iliad. Soprattutto alla luce dei tanti problemi riscontrati nei giorni scorsi, superabili eventualmente con PayPal.