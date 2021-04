A dieta con le spezie? Si può. La tanto temuta prova costume è dietro l’angolo e dopo un anno di inattività a causa dei continui lockdown e delle chiusure di piscine e palestre, è arrivato il momento di correre ai ripari. Le diete sono tante anche se i consigli di base restano. Addio fritture e dolci, pochi carboidrati, tante fibre, frutta e verdura, ma in tutto questo cambiamento una mano può arrivare proprio dalle spezie. C’è chi le ama e chi le odia ma sicuramente ci si può mettere a dieta con le spezie approfittando delle loro caratteristiche e dei loro benefici brucia grassi.

Per rimettersi in forma in vista dell’estate serve una corretta alimentazione, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e approfittare delle temperature in aumento per una lunga passeggiata o una corsetta. E a tavola? Ci sono alcuni cibi che possono aiutare a perdere peso e a bruciare i grassi e la dieta con le spezie può arrivare in nostro soccorso.

Anche i meno ferrati sull’argomento hanno spesso sentito parlare di cannella, di curcuma o curry, ma questi non sono solo possibili ingredienti di piatti importanti ma anche spezie che hanno moltissime proprietà benefiche per l’organismo aiutando a perdere peso e, soprattutto, tenendo sotto controllo i livelli di colesterolo. Ma quali sono le spezie brucia grassi da scegliere per una dieta equilibrata?

Quali sono le spezie brucia grassi?

La lista non può che iniziare con il cardamomo verde, una spezia che si ottiene dai semi di una pianta erbacea tropicale, la Elettaria cardamomum, che si può trovare nelle erboristerie o rivendite online in baccello e in polvere. Al cardamomo si attribuiscono proprietà snellenti perché accelera il metabolismo, abbassa i livelli di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo “cattivo”, ed è anche un ottimo disintossicante. Subito dopo arriva un ingrediente che facilmente si trova in casa, la cannella, che contribuisce a normalizzare i livelli di glucosio e lipidi nel sangue.

Utili per la dieta con le spezie sono anche curcuma, curry e peperoncino. La prima grazie alla curcumina, aiuta il fegato a metabolizzare i grassi, riducendo l’accumulo nei tessuti adiposi, è in grado di detossificare il fegato e diminuire il colesterolo nel sangue stimolando i recettori della capsaicina e dando così vita alla termogenesi causando la combustione dei lipidi.

Il curry, invece, aiuta a dimagrire perché aumenta il senso di sazietà facendovi evitare le abbuffate e contrastando anche i problemi di gonfiore addominale. Chiudono la nostra lista di spezie brucia grassi, il pepe e il peperoncino capaci di accelerare il metabolismo e favorire così lo smaltimento dei depositi di grasso come fonte di energia. Provate le spezie nei vostri piatti o magari sotto forma di tisana, l’effetto è assicurato anche se, come sempre, vi consigliamo di usare tutto con moderazione.