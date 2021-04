Una pezza di Lundini, il programma che può vantare il titolo di show più surreale della tv, sta per tornare con una nuova carrellata di episodi. A partire dal 20 aprile, Rai2 ospiterà la seconda stagione di una delle trasmissioni rivelazione dello scorso anno, un piccolo cult per una nicchia di affezionati, con migliaia di sostenitori al seguito che a gran voce chiedevano il ritorno di Valerio Lundini e di tutti i suoi comprimari.

Le situazioni grottesche e surreali messe in scena a Una pezza di Lundini dal comico romano hanno fatto immediatamente colpo su molti orfani della satira in tv e su chi cerca un’alternativa alla comicità odierna non solo tra gli stand-up comedian, ma anche nella televisione generalista che ormai sembra aver dimenticato questo genere.

Per Una pezza di Lundini, nato come ipotetico format che va al posto di qualcos’altro nel palinsesto ballerino di Rai2, Valerio Lundini si è rivelato il one man show perfetto: prima si era già fatto notare in Battute? con Riccardo Rossi, ma in questo caso ha potuto avvalersi del supporto di numerose “spalle”, il cui apporto si è rivelato sicuramente fondamentale per il successo del programma. A partire dalla straordinaria attrice Emanuela Fanelli coi suoi spiazzanti monologhi teatrali, passando per il pubblico in studio sempre coinvolto in situazioni fuori dall’ordinario, fino ad arrivare alla band dei Vazzanikki col loro repertorio musicale folle. Dietro le quinte, è garanzia di successo un autore del calibro di Giovanni Benincasa, dalla lunga esperienza con mostri sacri come Carrà, Troisi e Arbore. Così Lundini e soci hanno messo su, come spesso ricordato durante le puntate, “proprio un bel programmino“, in cui ospiti illustri e non vengono catapultati in situazioni esilaranti dall’esito sempre imprevedibile.

La capacità di Una pezza di Lundini di spiazzare costantemente lo spettatore è stata la chiave del successo che, a dispetto di ogni aspettativa, è arrivato non solo da Rai2 e Raiplay ma anche dal web e dai social network, con meme e spezzoni delle puntate che hanno invaso YouTube, Facebook, Twitter, Instagram con tormentoni istantanei. I “fan della pezza” non si aspettano nulla di diverso dalle prossime puntate, se non nuove situazioni al limite della credibilità e personaggi famosi presi alla sprovvista da momenti di disagio e circostanze surreali. Nella prima stagione si sono alternati Marco Travaglio (apparso nel finale come la vera identità del fantomatico Lundini), Giovanni Floris, Nino Frassica, Ludovica Martino, Alessandro Borghi, Enzo Salvi, Benedetta Rossi, Gad Lerner, Giuseppe Cruciani, Andrea Delogu, Pilar Fogliati, Pierluigi Pardo, Sandra Milo e tanti altri personaggi che si sono prestati volentieri a siparietti e interviste pensati per prendersi gioco delle ipocrisie della tv tradizionale.

A differenza della prima stagione di Una pezza di Lundini, andata in onda tra settembre 2020 e gennaio 2021 in seconda serata (per più giorni alla settimana a orari variabili), la seconda stagione trova invece la sua collocazione fissa: sarà trasmessa a cadenza settimanale, ogni martedì alle ore 23.45.