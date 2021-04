Riparte anche in Italia la programmazione di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17: lo storico medical drama di Shonda Rhimes e il crossover che lo precede tornano in onda il 20 aprile, a partire dalle 21 su Fox (Sky, 112) in prima visione assoluta, con un nuovo crossover inedito nel nostro Paese.

Stavolta la première di stagione è esplosiva visto che Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 sono un racconto legato a filo doppio che culmina nell’ennesima perdita devastante per il Grey Sloan Memorial Hospital, con conseguenze anche sulla Caserma 19 di Seattle.

Rispettivamente col sesto e settimo episodio di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17, le due serie ripartono dopo circa un mese rispetto alla messa in onda americana, che ha già spoilerato al pubblico il lutto con cui i personaggi dovranno fare i conti (qui i dettagli).

La trama degli episodi di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 in onda il 20 aprile in prima serata su Fox sono strettamente integrate: si parte dal tentativo di Andrew e Carina DeLuca (Giacomo Gianniotti e Stefania Spampinato) di fermare la trafficante sessuale Opal, intravista in ospedale in cerca del sodale che aveva rapito due ragazzine. L’inseguimento coinvolgerà i membri della Caserma 19, già scioccati da uno scontro tra agenti di polizia e vigili del fuoco di colore trattati come presunti sospetti, e l’operazione culminerà in una corsa in ospedale per un’emergenza gravissima.

Ecco le trame degli episodi 6 e 7 di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 in onda il 20 aprile sul canale 112 di Sky.

Station 19 4×06 – Train in Vain. Carina e DeLuca cercano di fermare Opal, la donna sospettata di traffico sessuale. Intanto, Maya lascia ad Andy l’incarico dell’ispezione annuale.









(ABC / Christopher Willard)

Grey’s Anatomy 17×07 – Disperata speranza. L’episodio riprende dal precedente episodio di Station 19 perché entrambe le squadre sono coinvolte in una situazione tesa in cui c’è molto da perdere. Nel frattempo, Jo convince Hayes a infrangere le regole su un caso, e Maggie e Winston si ritrovano.









































La programmazione di Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 proseguirà con un episodio a settimana di ciascuna stagione, in onda in quest’ordine il martedì in prima serata su Fox.