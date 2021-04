Roberta Bruzzone a We Have A Dream, stasera, con la RockRiders Band. Nota per essere Psicologa e Criminologa Investigativa, non tutti sanno che nelle vene di Roberta Bruzzone scorre anche il sangue musicale.

Stasera la band aprirà la nuova puntata di We Have A Dream, il noto programma musicale di Red Ronnie che in ogni appuntamento accompagna lo spettatore in un coinvolgente viaggio nel mondo della musica. L’appuntamento è alle ore 21.00 sui social.

A maggio 2020 la Bruzzone ha fondato la RockRiders Band, nata da un’idea condivisa con il marito Massimo Marino, chitarrista da sempre. I due hanno convolto un gruppo di amici appassionati di musica rock “vecchia scuola” e di viaggi in Harley Davidson in giro per il mondo.

Un progetto squisitamente musicale da un obiettivo nobile, quello di sensibilizzare alla violenza di genere, un argomento da sempre molto caro alla Bruzzone che da oltre 20 anni è in prima linea al fianco delle donne, attiva nel contrasto alla violenza di genere.

Il brano E’ Troppo Tardi Ormai si inserisce nella campagna di prevenzione della violenza sulle donne promossa da Roberta Bruzzone a partire dal 2018 all’interno del progetto più ampio denominato “Io non ci sto più”. La canzone vanta un testo scritto da Massimo Marino che ci accompagna in un viaggio doloroso all’interno di una storia sbagliata e malevola, in cui non sono mancati i maltrattamenti fisici e psicologici.

Canta Roberta Bruzzone, con Mara Panzieri, per dare voce alla protagonista del testo che attraversa tutte le fasi critiche per prendere consapevolezza e arrivare, finalmente, a dire basta. L’intento della Bruzzone è quello di trasmettere messaggi importanti attraverso il linguaggio universale delle note musicali, in grado di enfatizzarne la forza.













Innescare emozioni dalle quali possano scaturire cambiamenti positivi mettendosi in gioco senza timori per raggiungere più donne possibili ed aiutarle a reagire e a ribellarsi. Il messaggio contenuto nel brano è perentorio e preciso: il momento giusto per dire basta è adesso.

Cantanti : Roberta Bruzzone – Mara Panzieri

Chitarra Ritmica / Acustica/ Elettrica : Massimo Marino

Chitarra Solista : Guido Gori Giorgi

Basso : Eugenio De Sena

Batteria : Pasquale Palumbo

Tastiera/Sintetizzatore : Roberto Violante

Produzione : KROMATICA Edizioni