Ci sono alcuni riscontri particolarmente interessanti in queste ore, per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 14.5, considerando il fatto che da tempo aleggia sui social la domanda: “Quando esce?“. Situazione abbastanza complessa quella che si è venuta a creare nel corso delle ultime settimane, come del resto vi avevamo anticipato questa mattina con un altro articolo a tema. Non è un caso che ci fossero enormi aspettative sull’evento programmato oggi 20 aprile da Apple. Sulla carta per il nuovo iPad e non solo, ma con una potenziale finestra su novità software.

Le ultime su quando esce l’aggiornamento iOS 14.5 in Europa

In effetti, dopo il rilascio di ben otto beta e l’attesa nei giorni scorsi nei confronti della release candidate, tutti a questo punto si aspettavano di aver già installato l’aggiornamento con iOS 14.5. Un vero e proprio giallo quella della sua uscita, formalmente slittato per ragioni mai specificate da Apple, se pensiamo che i principali addetti ai lavori americani avevano previsto il suo esordio sul mercato tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile. Insomma, di recente qualcosa pare non sia andato nel verso giusto.

Considerando questi presupposti, si erano venuti a creare tre presupposti per l’aggiornamento iOS 14.5. Tra rilascio definitivo, uscita non menzionata nel corso dell’evento Apple (con conseguente rinvio) ed uno step di transizione con ulteriore beta o release candidate, fino a questa mattina avevamo diversi scenari da prendere in considerazione. Bene, arrivati a questo punto e ad appuntamento concluso possiamo fare il punto della situazione.

Ebbene, nessuna menzione sul tanto atteso aggiornamento, che a quanto pare vedrà la luce solo nel corso della prossima settimana. Notizia confermata anche da The Verge, in attesa di poter testare una volta per tutte iOS 14.5 anche in Italia. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.