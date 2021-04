Parliamo di problemi Iliad con le ricariche telefoniche da un po’ di giorni ormai, precisamente al 16 aprile. Il disservizio, quando si presenta, non consente di comprare la ricarica online, in alcun taglio, attraverso la carta di credito o la carta prepagata.

Niente da fare nemmeno tramite l’addebito mensile automatico. I problemi di ricarica Iliad per 3D secure sembravano interessare, in un primo momento, le carte PostePay o comunque quelle in generale afferenti al circuito Poste, ma si è poi scoperto che il disturbo è legato anche alle soluzioni del circuito Mastercard, di credito o di debito (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Un fastidio non da poco, specie considerando che, per alcuni utenti, c’è il pericolo di impiegare la propria SIM a consumo laddove il rinnovo dell’offerto venga a mancare per credito residuo non sufficiente.

I clienti coinvolti nell’anomalia si sono visti costretti, in queste ore, a recarsi in ricevitoria per effettuare una ricarica tradizionale, consentendo così alla propria offerta di rinnovarsi senza intoppi. Iliad non si è espressa ufficialmente sulla questione, ma, se colpiti dal problemi di ricarica, riceverete un messaggio di avviso circa la difformità delle informazioni inserite, o sulla possibilità che la carta di pagamento non supporti il 3D secure, rimandando il tutto alla banca. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, proprio alcune banche, intercettate dagli utenti per ulteriori informazioni, hanno fatto sapere di aver ricevuto tante segnalazioni in merito (il disservizio non sembra essere legato agli istituti bancari, o almeno questa è la percezione degli utenti). Si fa presente che il disturbo interessa anche i clienti con 3D secure attivo, e che avevano da poco tempo effettuato ricariche telefoniche attraverso la stessa carta (dunque il disagio non può essere dovuto alla carta). Un enigma non ancora risolto, che speriamo possa essere presto superato.