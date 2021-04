Arrivano finalmente buone notizie per tutti coloro che da mesi attendono il pagamento del bonus collaboratori sportivi 2021, considerando il fatto che sono scattati i saldi per il primo trimestre direttamente da Sport e Salute. A conti fatti, è stato confermato pochi minuti fa quanto vi riportiamo da giorni sulle nostre pagine, al punto che entro questa settimana tutti gli aventi diritto vedranno accreditata sul proprio conto la cifra che spetta al profilo. Queste, almeno, le indicazioni che abbiamo ottenuto oggi 20 aprile.

Gli ultimi aggiornamenti sul bonus collaboratori sportivi 2021

Come stanno le cose stamane a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021? Un post pubblicato su Facebook da Sport e Salute poco fa, sostanzialmente, conferma che i pagamenti siano stati effettuati nella giornata di ieri, dopo aver ricevuto i fondi stanziati dal governo con il recente decreto. In sostanza, ieri sera l’ente ha portato a termine il pagamento materiale delle indennità di gennaio, febbraio, marzo 2021 ai Collaboratori Sportivi. Qualcuno, dopo aver letto il post in questione, afferma di non vedere ancora il movimento bancario, ottenendo la risposta che segue:

“Buongiorno, vi confermiamo che sono stati effettuati tutti i bonifici delle domande accolte. Vi consigliamo di verificare nei prossimi giorni se la somma è stata accreditata sul vostro conto corrente”.

Dunque, il bonus collaboratori sportivi 2021 è già stato bonificato sui conti correnti. Stiamo parlando nel dettaglio di circa 150.000 “candidati” aventi diritto per una spesa totale che si aggira attorno ai 261 milioni di euro. Considerando la situazione attuale, è probabile che si debba attendere ancora qualche giorno, a patto che tutti i pagamenti siano effettivamente scattati nella giornata di ieri. Staremo a vedere, nel frattempo non esitate a commentare l’articolo di oggi, qualora abbiate un nuovo feedback da condividere con tutti noi. Così capiremo meglio come stiano andando le cose.