Non funziona League of Legends per molti giocatori fan del titolo di Riot Games in questo pomeriggio del 20 aprile. I problemi non sono affatto da sottovalutare anche perché oramai di scena da almeno le ore 13 odierne. Risulta fondamentale dunque consultare lo status del servizio, anche per capire quando potrebbe esserci un ritorno alla normalità.

Del fatto che non funziona League of Legends per tanti gamer è del tutto consapevole tutto lo staff di Riot. Visitando la pagina di supporto del noto e seguitissimo titolo è possibile apprendere che gli esperti hanno messo in evidenza l’errore odierno al momento della selezione del campione durante le sessioni di gioco. Le piattaforme interessate dalle anomalie sarebbero sia quella Windows che quella Mac OS. Si tratterebbe dunque di problemi diffusi ai quali, per il momento, nessun utente potrebbe sfuggire.

L’unica consolazione del momento è la seguente: anche se non funziona League of Legends in questa prima parte di pomeriggio del 20 aprile, i tecnici sono al lavoro per risolvere tutte le anomalie. Dal tweet raccolto dal profilo Twitter del supporto Riot Games (e presente a fine articolo) appendiamo che gli errori di gioco potrebbero perdurare per un po’. Lo staff chiede dunque di portare pazienza perché si sta procedendo a mettere in campo ogni sforzo per superare le difficoltà odierne.

Per quantificare, almeno in parte, la gravità delle anomalie odierne, si può far riferimento al servizio Downdetector. La piattaforma mette in mostra, oramai dalle ore 14 circa, una lenta ma graduale crescita di segnalazioni di errori, al momento di questa pubblicazione, nell’ordine delle centinaia. Su questa pagina, nel corso dei prossimi minuti, non mancheranno nuovi approfondimenti sullo status del titolo di gioco League of Legends.

Aggiornamento 16:41 – Per quanto i problemi al titolo non siano del tutto superati, almeno la loro gravità è ora ridimensionata con un numero inferiore di segnalazioni di disservizi.