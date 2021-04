Il nuovo album di Giordana Angi ha un nome e una data. Mi Muovo è il titolo e la giovane stella di Amici Di Maria De Filippi lo ha annunciato insieme a un’anticipazione in prossima uscita. Si tratta di un duetto con Loredana Bertè. Da una parte una promessa che si riconferma ogni volta che impugna un microfono, dall’altra una leggenda della musica italiana

Con questa nuova esperienza discografica Giordana Angi stacca il terzo ticket del suo percorso. Mi Muovo si compone di 10 tracce di cui 3 featuring: Tuttapposto con Loredana Bertè, Semplice con Alfa e Chiama Il Mio Nome con Briga. Non mancano ovviamente i singoli Amami Adesso e Siccome Sei pubblicati nel 2020.

Il nuovo album di Giordana Angi arriva a due anni di distanza da Voglio Essere Tua (2019) e dall’EP Casa (2019). Di seguito la tracklist di Mi Muovo:

1 Tuttapposto feat. Loredana Bertè 2 Farfalle Colorate 3 Semplice feat. Alfa 4 Paolo E Francesca 5 Mi Muovo 6 Chiama Il Mio Nome feat. Briga 7 Non è Estate 8 Siccome Sei 9 Amami Adesso 10 In Bocca Al Lupo

Il nuovo album di Giordana Angi vedrà la luce il 14 maggio 2021 con 10 canzoni che raccontano il mondo della cantautrice che in così pochi anni di carriera ha già portato a casa due dischi di platino e un disco d’oro. Mi Muovo mette in campo tutte le doti canore e la versatilità della voce di Vannes, dal groove energico alla ballata straziante.

“È un momento importante per me ed 𝐡𝗼 bisogno di voi. C’è voluto un anno di coraggio per mettere in musica tutte queste emozioni. Questo disco ha dentro le parole che mi appartengono. Ci sono sogni, paure, ricordi e volontà. È un viaggio nel quale vorrei vi muoveste con me e mi seguiste dalla prima all’ultima traccia”.