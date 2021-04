Arrivano in queste nuove indicazioni di massima su quelle che potrebbero essere le strategie di Apple a proposito dei nuovi iPhone 13, soprattutto per quanto concerne la questione memoria. Dopo aver analizzato le potenziali scelte della mela morsicata in termini di fotocamera, come avrete notato attraverso il nostro articolo di ieri, tocca fare uno step in più. Questo, nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione dei top di gamma 2022, come potrete facilmente immaginare.

Cosa aspettarsi dalla memoria dei nuovi iPhone 13

Quali sono le probabili mosse di Apple per quanto riguarda i nuovi iPhone 13? Tutto nasce da nuovo studio che mostra una tendenza chiara in ambito mobile, considerando il fatto che gli utenti vogliono sempre più capacità di archiviazione per i propri device negli ultimi anni. Gli utenti di iPhone, non a caso, tendono ad acquistare modelli che possono contare su una capacità di archiviazione più elevata rispetto a quanto avviene con il pubblico Android. Almeno stando a quanto raccolto di recente.

Coi nuovi iPhone 13 il taglio base potrebbe salire a 128 GB, facendo fuori a conti fatti il dispositivo da 64 GB. Allo stesso tempo, la variante con maggior quantitativo di memoria potrebbe arrivare addirittura a 1 TB. Dunque, questione sempre più calda, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che Apple, a detta del suddetto studio, risulti essere la seconda azienda con utenti che richiedono archiviazione più elevata. Si arriva, infatti, ad una media di 141 GB di spazio richiesto per il proprio melafonino. Al contempo, Huawei è in testa con 150 GB in media.

Quello emerso oggi è un report pubblicato da Counterpoint Research, a conti fatti una sorta di leva che potrebbe aver indotto Apple a fare questo step con il nuovo iPhone 13. Staremo a vedere se la mela morsicata andrà effettivamente in questa direzione nel corso dei prossimi mesi.