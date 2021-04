Affari di cuore. In fondo le problematiche sentimentali sono quelle più coinvolgenti e che fanno più parlare, sia nella vita reale che all’interno delle serie tv. Anche nella ben nota serie “Il Paradiso delle signore” sono proprio i sentimenti a legare e intrecciare la vita di diversi protagonisti.

Le anticipazioni di TVora che fanno riferimento alla puntata che andrà in onda questo pomeriggio, infatti, hanno permesso di intuire come la situazione tra Irene e Rocco è molto più complicata di quanto si poteva prevedere. È vero amore? È la domanda che si stanno facendo anche i due protagonisti in questione, a maggior ragione dopo il bacio che ha colto entrambi di sorpresa. Manca chiarezza, però, a livello di sentimenti, mentre chi non ha dubbi su quello che prova in fondo al cuore è sicuramene Maria, che non perde occasione per dimostrare e sottolineare il suo spassionato amore rispetto a Rocco.

Non mancheranno ovviamente ripicche e colpi di scena: uno di questi riguarda Umberto, che metterà in atto la sua strategia contro Cosimo, dopo che quest’ultimo aveva fatto la mossa di accusarlo davanti a tutti di essere il responsabile della scomparsa di Achille Ravasi. Al contempo, anche Marta prenderà di petto una scelta difficile e sceglierà di conversare con Vittorio della proposta che è stata avanzata da Sterling, ma lui non accetterà di lavorare al suo fianco.

Spoiler: è vero amore tra Irene e Rocco?

Rocco e Irene sono sempre più vicini: dopo che il ragazzo si è presentato a sorpresa a casa di lei, c’è stato un bacio appassionato. E sarà proprio tale effusione ad aver generato una notevole confusione nei sentimenti dei due protagonisti. Cosa provano l’uno per l’altra? Un discorso che non vale assolutamente per Maria, che invece ha le idee ben chiare: anche se la cena con Rocco non è andata per niente bene, il suo amore per il bel siciliano sembra aumentare sempre di più, così come il sogno di trascorrere tutta la vita con lui.

La risposta di Umberto

Le accuse lanciate da Cosimo hanno lasciato il segno: Umberto non l’ha presa affatto bene e decide di rispondere sottolineando ancora una volta una verità a tutti gli effetti, la famiglia Guarnieri ha un potere decisamente maggiore rispetto al suo.

Al contempo, Marta prova a discutere con Vittorio della proposta che è stata fatta da parte di Sterling in merito alla gestione e al lancio negli Usa di una nuova collezione sotto il marchio Paradiso. Vittorio, però, non sarà affatto felice di tale scenario e ammetterà di non avere alcuna intenzione di tornare a lavorare a stretto contatto con la ex moglie, anche per via del fatto che a fare da supervisore del progetto ci sarebbe Dante.