Spalanchiamo le orecchie: arriva il nuovo album dei Sottotono. Il duo composto da Big Fish e Tormento ha riaperto i battenti e ha annunciato l’arrivo di Originali, nuova esperienza discografica a 20 anni esatti di distanza da In Teoria (2001).

Il nuovo album dei Sottotono

Non solo un ritorno inaspettato ma sperato: nel nuovo album dei Sottotono ci saranno anche tanti ospiti speciali che verranno annunciati a breve. Per il momento Originali non ha una data d’uscita, ma è chiaro che arriverà entro la fine del 2021.

Nonostante i 20 anni di silenzio i Sottotono restano uno dei maggiori contributi alla musica urban italiana. Pezzi unici come Solo Lei Ha Quel Che Voglio, Sotto Effetto Stono, Amor De Mi Vida, Mezze Verità e Dimmi Di Sbagliato Che C’è hanno letteralmente gettato le basi per buona parte della scena rap degli ultimi 30 anni.

Di un duo come quello di Big Fish e Tormento si è sentita fortemente la mancanza e oggi, nelle ultime ore, è stato annunciato il ritorno. Il duo si era separato a seguito di alcune controversie, ma la fiamma non si era mai spenta del tutto. Mentre Tormento ha continuato come solista, Big Fish ha continuato come produttore e talent scout proseguendo nella sua missione di far esplodere l’hip hop nel mondo del mainstream.

Mastroianni

Il nuovo album dei Sottotono sarà anticipato dal singolo Mastroianni in uscita venerdì 23 aprile 2021 su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Oggi il singolo suona come un instant classic che mette insieme l’anima e lo stile del duo e un testo intenso fatto di eleganza senza tempo.

“Questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. In Mastroianni ci sono le due anime dei Sottotono: quella del gusto classico, e quella di chi sa giocare a modo suo. Anime per cui siamo stati amati e odiati”.

I Sottotono sono tornati e intendono restare. Anzi, annunciano che Originali “è solo l’inizio” perché riaprono le danze come veri originator per dominare nuovamente la scena.

Il nuovo album dei Sottotono è già disponibile in pre-order nell’edizione limitata e numerata.