Ermal Meta compie 40 anni oggi, martedì 20 aprile 2021. Era infatti il 20 aprile del 1981 quando il cantante vedeva la luce; oggi festeggia il suo compleanno numero 40 con l’affetto immancabile dei fan sin dalla mezzanotte.

“Uno tsunami di affetto”, ha commentato Ermal Meta sui social stanotte nel ringraziare i suoi Lupi per gli innumerevoli messaggi di auguri che lo hanno raggiunto da ogni angolo d’Italia. “Grazie per il regalo straordinario. Siete speciali, tutti quanti, nessuno escluso. Siete una Tribù Umana. Vi amo”, le sue parole nel riprendere il titolo del suo ultimo progetto discografico di inediti, Tribù Urbana, pubblicato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni.

All’ultimo Festival della Canzone Italiana, Ermal Meta ha presentato il singolo Un Milione Di Cose Da Dirti con il quale si è posizionato sul gradino più basso del podio, al terzo posto. Davanti a lui i vincitori Maneskin – che andrà di diritto all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia – e la coppia Fedez/Francesca Michielin, che ha portato a casa la medaglia d’argento.

“Ora vado a dormire che domani ho la sveglia alle 8.00…. lavoro per noi”, la conclusione del post di Ermal Meta che ha già condiviso il video realizzato per lui dal suo fan club ufficiale.

Per il cantante adesso all’orizzonte c’è un’estate all’insegna della musica, prima del tour nei palasport, rimandato alla fine del 2021 a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19.

I concerti di Ermal Meta:

02 dicembre al PalaInvent di JESOLO (VE) (recupero del concerto del 3 marzo 2021)

04 dicembre al Pala Alpitour di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021)

07 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021)

11 dicembre alla Unipol Arena di CASALECCHIO DI RENO (BO) (recupero del concerto del 22 marzo 2021)

13 dicembre al Mediolanum Forum di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021)

20 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021)