La Partita del Cuore su Canale 5 per i suoi 30 anni. La Nazionale Cantanti lascia la Rai per approdare su Mediaset a maggio, con la nuova edizione della Partita del Cuore che la vede in campo a scopo benefico in un match da disputare con i Campioni per la Ricerca.

L’appuntamento è in prima serata su Canale 5, il prossimo 25 maggio per un appuntamento imperdibile appuntamento. In occasione del suo trentesimo anniversario, La Partita Del Cuore arriva per la prima volta in esclusiva sulle reti Mediaset.

A sfidarsi a scopo umanitario sono la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Il grande evento si terrà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus presieduta da Donna Allegra Agnelli.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, commenta così l’approdo dell’evento su Mediaset, dicendosi felice di poter accogliere una serata di sport, divertimento e solidarietà su Canale 5: “Sono felice di dare il benvenuto a Mediaset agli amici della Nazionale Italiana Cantanti. La Partita del Cuore sarà una grande serata di sport, divertimento e soprattutto di solidarietà. Grandissimi nomi si avvicenderanno dentro e fuori dal campo, tutti uniti per uno scopo davvero importante: la ricerca sul cancro”.

Anche Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Cantanti, ha commentato l’arrivo su Canale 5 in occasione dei 30 anni di progetti che hanno sostenuto le cause più varie, sottolineando l’avvio di una nuova avventura per la Partita Del Cuore: “Inizia una nuova avventura, la Partita del Cuore sbarca su Mediaset per l’edizione che celebra i 30 anni del più grande e longevo evento di solidarietà. La Nazionale Italiana Cantanti, da sempre vicina ai più deboli, sta per vivere un nuovo capitolo, sicura dell’entusiasmo dei suoi nuovi partner”.

Si attendono adesso aggiornamenti sulle formazioni delle due squadre che giocheranno il 25 maggio su Canale 5, in prima serata.