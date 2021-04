Arrivano proprio in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti a proposito dell’evento Apple che, a conti fatti, potrebbe condurci all’aggiornamento iOS 14.5. Considerando le diverse novità annesse, in tanti sono vogliosi di capire quando esce il pacchetto software, al punto che nella giornata di ieri abbiamo anche anticipato ai nostri lettori come prepararsi al download con un pezzo specifico. Analizziamo, dunque, le informazioni disponibili fino a questo momento, in attesa di nuove mosse da parte della mela morsicata.

Le ultime indicazioni sull’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5

In sostanza, ad oggi non abbiamo ancora informazioni ufficiali a proposito dell’uscita dell’aggiornamento con iOS 14.5. Gli scenari attuabili sono tre. Si parte del possibile lancio del pacchetto software in versione stabile e definitiva subito dopo l’evento odierno. Soluzione difficile, ma non impossibile, considerando il fatto che l’attesa generata dalla prima beta dell’upgrade si è prolungata oltre le attese. Dunque, un motivo in più per tenere gli occhi aperti questa sera.

Il secondo contesto che si potrebbe creare questa sera con il nuovo evento Apple, invece, ci parla della possibile nona beta di iOS 14.5. Se non il rilascio della release candidate, che a conti fatti rappresenterebbe l’antipasto ufficiale in vista dell’aggiornamento definitivo nei prossimi giorni. Il terzo scenario, invece, ci porta alla totale mancanza di riferimenti nei confronti dell’aggiornamento. A quel punto, lo slittamento rispetto alla tabella di marcia prevista sarebbe inevitabile, anche se da Apple non sono mai arrivati segnali che in qualche modo abbiano giustificato una decisione di questo tipo.

Detto questo, non possiamo fare altro che rimandarvi alla diretta dell’evento Apple, in programma a partire dalle 19 italiane di oggi 20 aprile, con lo streaming qui di seguito. Solo nel corso del suddetto appuntamento, infatti, scopriremo quali siano le intenzioni del colosso di Cupertino, a proposito dell’uscita del tanto atteso aggiornamento con iOS 14.5.