ELISA MONTALDO

JOE SHAMANO

MAURO TUMMOLO

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n°5 di ASCOLTAMI! Ecco il link diretto per accedervi

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

ELISA MONTALDO: geniale musicista e cantante emigrata in Svizzera. Il gruppo dove si esibisce alle tastiere si chiama Il Tempio delle Clessidre. Poi ha questo progetto solista e mostro due dei video che ha fatto.

JOE SHAMANO: con la sua “Feel the spirit” cerca lo spirito della natura con un video in cammino.

MAURO TUMMOLO: “L’inverno Dentro” è il video molto bello che mi ha mandato, anche se adesso ha appena pubblicato “Io ti conosco da sempre”.

ELISA MONTALDO

Originaria di Genova, attualmente vivo e lavoro in Svizzera come musicista di piano bar pianista, tastierista, cantante, polistrumentista, compositrice, produttore musicale, make up artist, performer. Background e mondi musicali: musica classica, musica leggera italiana (Zucchero, Matia Bazar, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Fabrizio de Andrè…), musica rock internazionale (Elton John, Beatles, Genesis, Jethro Tull, Deep Purple, Clapton, Frank Zappa, Neil Young, Jackson Browne, Kate Bush, Joni Mitchell…e tanti altri) – hard rock 70, heavy metal 80/90/00, folk irlandese e nordico, compositori giapponesi, musica da film etc. Attiva da anni sulla scena live italiana e internazionale, gruppo prog rock italiano Il Tempio delle Clessidre, post rock (influenze Bowie, Radiohead) VLY (UK, USA), varie collaborazioni con cantautori della scena genovese (Max Manfredi, Federico Sirianni), collaborazioni discografiche nazionali e internazionali.

Musicista per vocazione, cerco di superare le difficoltà e credere in un futuro migliore stringendo i denti e non perdendo mai la speranza. Filosofia: la mia vocazione che sento fin da quando ero piccola è esprimere un messaggio profondo attraverso il linguaggio musicale. La mia aspirazione è quella di riuscire a far arrivare questo messaggio alla più grande quantità possibile di persone, affinché possano aprire le loro menti, tornare a sognare e a vedere la realtà con nuovi occhi. Esprimere emozioni e creare vibrazioni che possano cambiare piccole ma importanti cose. Racconto il mio mondo interiore usando immagini e suoni, condividendo stati d’animo nei quali le persone possono ritrovarsi e sentirsi più unite.

JOE SHAMANO

Electro Trip è il nuovo progetto di Joe Shamano, già frontman della band The Wild Scream che nel 2015 pubblicò “Horus” per Go Down Records. In questo suo nuovo progetto, nato dalla collaborazione con Stefano Miozzo nel 2018, Joe ricerca nuove sonorità dando una svolta elettronica ai brani. Inedita soluzione quella di avvicinare una pedal steel guitar ai sintetizzatori. Nasce così un Ep di 5 canzoni incise tra il Teatro delle Voci e l’Overdrive Recording Studios sotto la supervisione di Edoardo Pellizzari, un viaggio lisergico tra psichedelia, ballad e brani strumentali.

MAURO TUMMOLO

Mauro Tummolo incontra la musica all’età di otto anni e dai 12 anni inizia con lo studio della tromba.Dopo anni di studio decide d’immergersi nel mondo della canzone e inizia così a cimentarsi tra vari festival e stage come interprete. Qualche anno dopo inizia scrivere testi e canzoni. ’Come Te’’ il suo primo brano nel 2015. Il 2016 pubblica ‘’Volevo Solo Dirti’’ con cui poi nel 2018 al Contest “Promuovi la tua Musica” si posiziona sul podio. Nel febbraio del 2017 esce con “Fly” un singolo scritto dal noto autore Andrea Amati e sempre nella stessa estate pubblica ”Differenze”. Molte le sue collaborazioni negli anni: “Un’altra Storia” (Sonny Music), scritto da Massimo Tornese. Con Dany Tee pubblica il singolo “I Love Your Life” (Smilax Publishing). I’’Ryanair” in feat con Alfy Kaiba. “Resterò” (Senza Valore Records) di Alfy Kaiba.

Attualmente in lavorazione l’album scritto con l’autore Andrea Sandri. La produzione è di Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia (RM). Hanno collaborato oltre ai componenti della Band di Mauro: Fabrizio Frangione, Martino Trotta, Antonello Ruggiero e Lorena Ticchio gli autori Massimo Tornese e Giuseppe Citarelli. Di questo album sicuramente faranno parte il singolo ‘’Tutta La Notte’’ uscito a luglio 2018 che conta già oltre 150.000 ascolti su Spotify, “Pianeti Diversi” (125.000 streams) ( il brano si avvale della presenza di due illustri musicisti: mario guarini e chicco gussoni) e ‘’certe promesse’’ (115.000 streams), con quest’ultimo brano ad agosto 2020 mauro si classifica al 4° posto al premio ”Palco D’autore” di Salerno.

Conta all’attivo oltre 250 live sia in Italia che all’estero ove negli ultimi 7 anni, con aperture per artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso, Maldestro ed Erica Mou. Venerdì 26 marzo è stato pubblicato il nuovo singolo : Io Ti Conosco Da Sempre

Sito: http://www.maurotummolo.it

Instagram: https://www.instagram.com/maurotummoloofficial

YouTube: https://www.yotube.com/maurotummolo

Spotify: https://open.spotify.com/artist/maurotummolo

