Il Samsung Galaxy M12 venne commercializzato nel mercato asiatico circa due mesi fa, ma adesso è finalmente pronto per arrivare in Europa, e anche in Italia. Il dispositivo integra uno schermo TFT da 6.5 pollici con risoluzione HD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore Exynos 850 (octa core, fino a 2,0 GHz), con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 5MP, un macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale include un sensore da 8MP. Tra le connettività disponibili il 4G LTE e l’USB-C.

Il Samsung Galaxy M12 presenta anche il lettore di impronte digitali sul lato, ed una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. Il telefono è equipaggiato con Android 11 con One UI Core. Il telefono ha dimensioni di 164 x 75,9 x 9,7 mm, distribuite in un peso di 214 gr. Per il resto, il prezzo consigliato per il pubblico in Italia è di 179,90 euro, acquistabile nelle colorazioni Black, Blue e Green. Amazon vende già il Samsung Galaxy M12, anche se non risulta per adesso disponibile (sarà questione di giorni vederlo arrivare ufficialmente), venduto e spedito dall’e-commerce, con tutti i vantaggi associati.

Un discreto telefono il Samsung Galaxy M12, che costa soprattutto relativamente poco (non capita spesso di poter mettere le mani su un medio-gamma spendendo meno di 200 euro) e che è in grado di offrire diverse garanzie (manca purtroppo il supporto al 5G, ma a quel prezzo non potevamo aspettarci tanto). Proverete a dargli una possibilità non appena disponibile, o pensate di poter trovare qualcosa di meglio? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.