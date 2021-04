Non è un caso che il timelapse di Google Earth sia stato reso disponibile in questi giorni, ad un passo dalla Giornata Mondiale della Terra 2021 in programma giovedì 22 luglio. Con l’incredibile strumento messo a disposizione da Google, è possibile verificare i più importanti effetti dei cambiamenti climatici e non solo avvenuti negli ultimi 37 anni, dunque dal 1984 in poi. Si tratta dunque di una risorsa preziosa per studiosi, ricercatori, giornalisti ma anche per gente comune che ha una particolare attenzione verso il tema ambientale.

Come visualizzare il timelapse di Google Earth

Chiunque voglia osservare la portata dei cambiamenti negli ultimi 4 decenni, dovrà collegarsi allo strumento ufficiale di Mountain View da questo indirizzo. Il risultato di quanto visibile è il frutto della tecnologia Earth Engine e della combinazione di 15 milioni di immagini ottenute da 5 satelliti orbitanti intorno alla terra.

Visitando il collegamento già indicato, sulla sinistra, sarà possibile scorrere una selezione di 18 luoghi simbolo dei cambiamenti climatici e non solo. Si parte dai ghiacciai dell’Alaska oramai sciolti, alla deforestazione in Bolivia, Madagascar e ancora in Brasile per arrivare poi alle conseguenza degli incendi in Australia. Tra le schede messe in evidenza ce ne sono alcune che mettono in risalto anche l’intervento massiccio dell’uomo su alcuni territori con la costruzione di infrastrutture di ogni tipo come a Dubai, a Las Vegas, in alcune grosse città della Cina. Selezionando ognuna delle schede a disposizione, una linea del tempo in partenza dal 1984 e in arrivo fino ai giorni nostri mostrerà, in timelapse appunto, i cambiamenti accorsi.

Il timelapse di Google Earth per qualunque luogo sul globo

A parte le schede specifiche relative ai luoghi già menzionati e messi in evidenza dallo strumento Google, c’è la possibilità di visionare il timelapse dei cambiamenti degli ultimi 37 anni di qualsiasi luogo del mondo. Posizionandosi magari nel proprio luogo di residenza, anche su città italiane ed estere di proprie interesse, con la linea del tempo sarà possibile visionare proprio i cambiamenti degli ultimi decenni, in pochi istanti. Non resta altro da fare che provare.