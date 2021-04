In previsione della prossima estate è bene sapere che è stato confermato il bonus zanzariere 2021, più o meno nella formula dello stesso incentivo dato nel 2020. Chi pensa ad una nuova installazione dei pannelli nella propria abitazione deve essere dunque informato sulle modalità di richiesta dell’aiuto ed in particolare della natura di schermatura solare necessaria per il prodotto scelto.

Come funziona

Come già accennato, il bonus zanzariere 2021 sarà concesso nel caso in cui i pannelli installati vicino alle finestre non abbiano solo la funzione di protezione dagli insetti ma garantiscano anche la schermatura solare. ll valore specifico Gtot è proprio quello di trasmissione solare ed è stato individuato dall’Agenzia delle entrate: non dovrà essere inferiore a 0,35. L’incentivo è in effetti giustificato solo nel caso in cui l’intervento migliori l’efficienza energetica di un’abitazione, favorendo che il calore si concentri d’inverno in caso e sia dissipato in estate,

Esattamente come altri bonus, anche quello per le zanzariere si prevede uno sgravio fiscale per l’installazione di questi prodotti, a patto che questi vengano installati entro il 31 dicembre del 2021. La detrazione Irpef o Iref sarà pari al 50% della spesa sostenuta (ripartita in 10 anni) sia per l’acquisto dei nuovi pannelli che per la rimozione dei vecchi. L’incentivo è valido solo nel caso di immobili già esistenti e puà esseere richiesto sia dai proprietari che dagli affittuari (ma naturalmente previo accordo).

Altri dettagli non trascurabili per il bonus zanzariere 2021 sono i seguenti. Proprio le zanzariere non dovranno essere smontabili e dunque dovranno essere fisse. La spesa sostenuta andrà certificata con il bonifico parlante e tutta la relativa documentazione andrà conservata fino alla fine dei dieci anni di detrazioni. Per la richiesta vera e propria dell’incentivo, la domanda e appunto la documentazione dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla spesa ad Enea secondo le modalità note anche per altri bonus.