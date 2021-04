Cast e personaggi di Nudes sono già pronti per raccontare le loro storie. Gli episodi del remake italiano dell’omonima serie norvegese che tratta il revenge porn, sono già tutti disponibili su RaiPlay per un totale di 10 e ben tre storie da raccontare. La prima, a cui sono dedicati 4 episodi, è la storia di Vittorio, il giovane 18enne di successo che ha il volto di Nicolas Maupas, l’amato Filippo di Mare Fuori. La sua storia aprirà la mini serie con un momento di gioia e di soddisfazione per lui, ovvero quello in cui sale in cattedra per ritirare un premio ottenuto insieme ai suoi compagni grazie ad un progetto di riqualificazione.

Proprio mentre tutti festeggiano all’Officina 27, arriva una chiamata con la quale viene convocato in Commissariato: qualcuno lo ha denunciato. A quanto pare è stata una sua vecchia conoscenza, Marta, protagonista di un piccolo video hot che lui ha ‘rubato’ filmando la giovane impegnata ad avere un rapporto con un altro. I due erano ignari di tutto ma quando il video finisce in rete la vita di Marta è rovinata per sempre ed ecco perché decide di denunciarlo. Ma qual è la verità e come farà a salvarsi adesso Vittorio?

Tre storie di adolescenti il cui filo conduttore è la diffusione di immagini private online. C’è chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime e carnefici.



La seconda storia è quella di Sofia interpretata da Fotinì Peluso, volto noto de La Compagnia del Cigno e di Romanzo Famigliare. Anche in questo caso il reato è il revenge porn ma questa volta Sofia è una vittima visto che il suo video hot finisce nelle chat di tutti i suoi compagni. Lei in quel momento stava facendo l’amore con Tommi, un ragazzo per il quale ha perso la testa e che trova ad una festa. Ma chi ha postato quelle immagini? In un primo istante il dito è puntato contro il giovane amante ma presto Sofia dovrà fare i conti con un’altra, amara, verità.

Chiude le storie di cast e personaggi di Nudes, la piccola Ada. Impegnata a capire se è ormai donna o ancora bambina, la giovane accetta di iscriversi ad un’app di incontri spinta dall’amica del cuore. In quel momento perde la testa per il giovane Mirko al quale invia foto senza veli che, però, finiscono online. Stretta nelle sue bugie, l’unico barlume di speranza sembra essere “l’aiuto” di un signore. Ma sarà davvero così? A prestare il volto ad Ada è la giovane attrice Anna Agio.