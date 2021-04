Andrea Bocelli per Verona For All, il progetto promosso dal Sindaco di Verona, Federico Sboarina, per il Comune di Verona, in collaborazione con la Camera di Commercio, candidato a ricevere il finanziamento messo in palio da Volotea.

L’obiettivo è quello di rendere accessibili 15 monumenti di Verona e della provincia scaligera a non vedenti e ipovedenti.

Questi gli spazi coinvolti: Porta Nuova (Verona), Porta Palio (Verona), Balcone di Giulietta (Verona), Arche scaligere (Verona), Castello di Torri del Benaco e Limonaia (Torri del Benaco), Dogana e porticciolo di Lazise (Lazise), Monte Baldo (Malcesine), baito e giassara della Lessinia (Lessinia), La Spluga della Preta della Lessinia (Sant’Anna d’Alfaedo), Pieve di San Giovanni Battista in Campagna (Bovolone), La Corte della Cucca (Veronella), Il Castello di Soave (Soave), La Pesciara di Bolca (Vestevanova), San Giorgio Ingannapoltron (Sant’Ambrogio di Valpolicella) e Forte Tesoro (Sant’Anna d’Alfaedo).

L’iniziativa prevede di predisporre allestimenti altamente tecnologici e stampe 3D per consentire esperienze tattili e percorsi innovativi di conoscenza a non vedenti e ipovedenti che potranno così accedere alla scoperta delle più note architetture veronesi.

Andrea Bocelli ha lanciato un appello che sostiene il progetto, scrivendo una lettera sul progetto:

“Avendo avuto notizia dell’innovativo, inclusivo progetto istituzionale concepito dal Comune e dalla Camera di Commercio di Verona, plaudo all’iniziativa denominata “Verona For All” e sostengo con convinzione la necessità di simili musei diffusi, in grado di ampliare la fruizione e l’approfondimento dell’arte attraverso esperienze tattili ed allestimenti tecnologicamente avanzati. Mi auguro di cuore che tale progetto raccolga il sostegno e l’affetto che merita, poiché rilevante segnale di civiltà e di sensibilità. All’estero, ho potuto verificare come i musei tattili, già da alcuni anni, abbiano riscontri eclatanti, con ricadute grandemente positive sulla collettività, non solo in ambito sociale ma anche turistico. Anche in Italia – penso al Museo Omero di Ancona – constato il fiorire di segnali incoraggianti. Allargando l’offerta della fruizione artistica, è la comunità nella sua interezza a beneficiarne, proprio in quanto l’arte è un dono del cielo atto alla promozione dello spirito. Saluto quindi con viva soddisfazione il progetto “Verona For All”, espressione d’intelligenza e di sensibilità culturale, atta a concretizzare una proposta tattile che può essere, per tutti, non solo per i non vedenti, una chiave d’accesso differente e più elaborata all’immagine artistica, attraverso quel rapporto ispirato, poetico, immaginifico, che si instaura con il mondo oggettuale. Essendo, “Verona For All”, tra i candidati di un concorso indetto da una nota compagnia aerea che finanzierà il progetto culturale più votato, mi auguro che saranno in tanti a divulgare questa opportunità, a sostenere questa iniziativa”.